Allianz compenseert onbekend aantal gedupeerden van woekerpolissen

Deze belangenbehartigers zetten nu hun juridische procedures tegen Allianz stop. Hoeveel geld Allianz zal betalen, willen de partijen niet kwijt. Ook niet om hoeveel bezitters van een Allianz- woekerpolis het precies gaat.

Het enige dat de partijen kwijt willen over de financiële tegemoetkoming is dat het minimumbedrag per gedupeerde 500 euro zal zijn. Dat is volgens Pieter Lijesen van Stichting Woekerpolisproces wel de absolute ondergrens. Hij zegt dat de meeste mensen meer schade hebben geleden, sommigen wel tot 10.000 euro. Lijesen hoopt dat andere verzekeraars nu ook over de brug komen.

De woekerpolisaffaire speelt al sinds 2006. Toen werd duidelijk dat bij veel beleggingsverzekeringen jarenlang veel te hoge kosten in rekening waren gebracht. Bijna tien jaar geleden werden al een paar grote schikkingen met verzekeraars gesloten, maar dat was met andere claimclubs. Achteraf worden die compensaties als veel te laag beschouwd.

Uitspraak De regeling die Allianz nu heeft getroffen is de eerste grote tegemoetkomingsregeling voor Vereniging Woekerpolis.nl, ConsumentenClaim en Stichting Woekerpolisproces. Morgen doet de Haagse rechtbank uitspraak in de zaak van Vereniging Woekerpolis.nl en Consumentenclaim tegen Aegon. In juli volgt een uitspraak over een collectieve claim tegen Nationale Nederlanden. De slachtoffers van Allianz moeten nog wel even wachten op hun geld. De betrokken organisaties waarschuwen dat de uitvoering van de overeenkomst wel een half jaar kan duren.

