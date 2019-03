Alliantie van Renault, Nissan en Mitsubishi kan de grootste autofabrikant ter wereld worden

Als het grote plan van de Renault Groep slaagt, zijn ze in één klap de grootste autofabrikant ter wereld. Bij een overname van het Italiaans- Amerikaanse Fiat Chrysler heeft het concern onder meer de merken ­Renault, Nissan, Mitsubishi, Dacia, Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Chrysler en Jeep onder zijn hoede. Die zijn samen goed voor de productie van zo’n 15 miljoen auto’s per jaar. De huidige alliantie van Renault, Nissan en Mitsubishi behoort al tot de grootste ­autoconcerns ter wereld, samen met Volkswagen en Toyota. Die maken nu ieder zo’n 11 miljoen auto’s per jaar.

Fusies zijn nodig voor kos­ten­be­spa­ring om de omslag naar elektrische en autonoom rijdende auto’s te betalen

Dat Renault in gesprek wil met Nissan om de samenwerking om te zetten in een fusie komt niet onverwachts. De gevallen topman Carlos Ghosn, die in november in Tokio werd gearresteerd wegens fraude, stuurde eerder al op een fusie aan. De Japanners zagen dat toen nog niet zitten. Nu er een nieuw bestuur zit bij de Renault-Nissan-combinatie, zijn de kansen gekeerd.

Belangrijke periode Volgens Max Erich, sectoreconoom automotive bij ING, streeft Renault naar een fusie, omdat bij een sterkere integratie de machtsverhoudingen duidelijker worden. “Kennelijk lijkt daar langzamerhand meer overeenstemming over te komen. Dat is in deze belangrijke periode voor de auto-industrie heel belangrijk. De elektrische transitie komt nu steeds meer op gang en zal het volgende decennium sterk versnellen Erich: “Daarnaast heb je de ontwikkeling naar autonoom rijden. Je kunt niet ook nog tijd en energie kwijt zijn aan onduidelijkheden in je organisatie. De hoofden moeten dezelfde kant op wijzen.” Zeker als de Renault Groep er ook nog in slaagt om Fiat Chrysler in te lijven. De Italiaans-Amerikaanse autobouwer liet onlangs weten open te staan voor samenwerking of fusie. Er is wel een kaper op de kust. Het eveneens Franse PSA (Peugeot, Citroën, DS Automobile en Opel) zou al gesprekken hebben gevoerd met FCA (Fiat Chrysler Automobiles).

Automotive moloch De voornaamste reden dat autoconcerns die al groot zijn nóg groter willen worden, heeft alles te maken met kostenbesparingen om de omslag naar elektrische en autonoom rijdende auto’s te kunnen betalen. Erich: “Investeringen daarvoor zijn fors, dus het liefst verspreid je dat over zo veel mogelijk auto’s. Door te integreren gaan ze nu veel meer samen ontwikkelen en samen bouwen.” Dat juist FCA als overnamekandidaat wordt gezien door zowel Renault als PSA, heeft te maken met de sterke marktpositie van de merken van Fiat Chrysler in de VS (Chrysler, Jeep en Dodge) en Europa (vooral Fiat). Voor zo’n ‘automotive moloch’ er is, doemen er volgens Erich nog wel wat wegversperringen op. Zo wordt het marktaandeel in Italië en Frankrijk bijvoorbeeld zeer fors. “Het zal dus wel goedgekeurd moeten worden door de Europese Commissie.” Bovendien is zo’n kolos moeilijker te besturen. “Het bedrijf wordt wel heel erg groot. Wereldomspannend, verschillende culturen. Dat vraagt sterk leiderschap.”

