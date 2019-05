Alleskunner Mathieu van der Poel heeft zijn olympische nominatie binnen op de mountainbike

Na zijn fabuleuze overwinning in de Amstel Gold Race, door sommige wielercommentatoren al de mooiste overwinning genoemd die ze ooit zagen, was het verleidelijk om voor een wegseizoen te kiezen. Maar Van der Poel (24) besloot anders. Voor hem is het winnen van een medaille in Tokio zijn voorlopig grootste doel in zijn fietscarrière.

Op de mountainbike ziet hij zijn beste kans, helemaal omdat in de wegrit zeker vijfduizend hoogtemeters moeten worden gereden – het peloton moet onder meer over de Fuji-vulkaan. Bovendien vindt hij het mountainbiken leuker dan wielrennen op de weg.

Besmeurd gezicht

Wie de race in Albstadt zondag zag, kan zich ook wel indenken hoe blij Van der Poel met een mountainbikeparcours is. Helemaal als het regent. Van der Poel had de lach op zijn gezicht, al was die niet zichtbaar door de vele modder die zijn gezicht had besmeurd. Die modder maakte de lange klimmen verraderlijk, net als de lange afdalingen over rotsformaties en met stukken van bijna 30 procent, de slingerende paadjes en de kriskras aangelegde vlonders door de bossen. Het is een speeltuin voor Van der Poel.

Dat hij zich bovendien meteen plaatste voor de Spelen, was een welkome toevoeging. Het helpt hem wellicht met een belangrijk keuzemoment later dit jaar. Dan moet hij kiezen tussen het WK Mountainbike, of het WK op de weg. Hij wil een van de twee gaan rijden.

Bij de vrouwen werd Anne Tauber (24) vierde. Daarmee verdiende ze ook een nominatie voor de Spelen.