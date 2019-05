Alles om Amerikanen aan pijnstillers te krijgen: van lapdances voor artsen tot een als medicijnfles verklede verkoopbaas

Voor het eerst is een topman van een Amerikaans farmaciebedrijf veroordeeld wegens betrokkenheid bij de opiatencrisis in het land. De 76-jarige John Kapoor, oud-miljardair en oud-voorzitter van Insys Therapeutics, heeft artsen omgekocht, zodat die de verslavende pijnstiller fentanyl zouden voorschrijven. Dat deed het bedrijf niet alleen met geld en diners, maar ook door een stripteasedanseres in te zetten als vertegenwoordiger.

Kapoor is donderdag in de rechtbank van Boston veroordeeld vanwege een criminele samenzwering. Ook vier andere oud-werknemers van het bedrijf uit Chandler, Arizona, zijn schuldig bevonden, waaronder de danseres-verkoopagente en de voormalige topman Michael Babich. Insys kocht niet alleen dokters om, maar misleidde ook verzekeraars die de pijnstillers moesten betalen. Kapoor bezit 60 procent van de aandelen van het farmaceutisch bedrijf. De kans is groot dat hij die gedwongen moet verkopen.

Voor de openbaar aanklagers is de rechtszaak tegen Insys onderdeel van een bredere jacht op de verantwoordelijken voor de opiatencrisis in het land. Tussen 1999 en 2017 zijn bijna 400.000 Amerikanen overleden aan een overdosis verdovende middelen, blijkt uit cijfers van Centers for Disease Control and Prevention. Zo’n twee miljoen Amerikanen zijn verslaafd aan drugs. Dit aantal betreft zowel pijnstillers die op recept worden verstrekt als illegale drugs zoals heroïne.

De zaak dient volgens openbaar aanklager Andrew Lelling het publieke belang om ‘de toevloed van opiaten in onze straten en huizen te stoppen’. Kapoor werd gearresteerd in 2017, op dezelfde dag waarop president Donald Trump vanwege de opiaten-epidemie van een noodtoestand sprak.

Stripclub

Subsys, het medicijnmerk van Insys, kwam in 2012 op de markt. De Amerikaanse Food and Drug Administration keurde het middel goed om de pijn van kankerpatiënten te verlichten. Fentanyl is een zeer krachtige pijnstiller, honderd keer sterker dan morfine. Popster Prince is een van de slachtoffers van fentanyl, hij stierf in 2016 aan een overdosis. Volgens de aanklagers schreven de door Insys omgekochte dokters het middel ook voor aan patiënten zonder kanker. Zo gingen de verkoopcijfers omhoog. Het medicijn kan volgens de aanklagers 19.000 dollar per maand kosten.

Oprichter John Kapoor van Insys Therapeutics verlaat de rechtbank in Boston. Donderdag werd hij schuldig verklaard aan een samenzwering om dokters om te kopen. © AP

Het was de vicevoorzitter van de verkoopafdeling, Alec Bulakoff, die de jury vertelde dat hij danseres Sunrise Lee had ontmoet in de stripclub waar ze werkte. Hij vroeg haar bij het bedrijf te komen werken, omdat ze, ondanks haar gebrekkige kennis van de farmacie, dokters zou kunnen overtuigen. Getuigen verklaarden dat Lee een arts een lapdance gaf in een nachtclub in Chicago, zodat hij meer pijnstillers van Insys zou voorschrijven.