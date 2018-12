Alles in de herdenking van George Bush onderstreepte waarin Amerika groot kon zijn

Mijn dochter jammerde tussendoor wat we dadelijk nou eigenlijk gingen eten en ik siste haar een kwaaiig sst! toe. George had mijn volle aandacht.

Lees verder na de advertentie

Het is de kunst om je emoties in bedwang te houden en niet de controle over je stem te verliezen. Ik heb gesproken naast de kist van mijn vader, naast die van mijn moeder en onlangs naast die van een oom.

De allereerste keer, ik was toen 21, zette ik extra kracht op mijn stem om wat reserve te hebben, later bij mijn moeder en mijn oom hield ik het juist zacht, met nauwelijks volume, vertrouwend op een fijn afgestelde geluidsinstallatie.

Het ging in alle gevallen goed, hoewel niet zonder trillingen, trillingen die werden opgeroepen door de woorden zelf, die pas bij het uitspreken hun volle zwaarte bleken prijs te geven. Een spreker moet oppassen zichzelf niet k.o. te slaan.

George Bush had gekozen voor een ferm stemgeluid, en zijn rede mengde fraai het geestige (vader hield niet van broccoli) met het verdrietige (zijn laatste woorden waren 'ik hou ook van jou'), zodat hij het parcours goed kon afleggen.

Bij de woorden 'geen zoon of dochter kon zich een betere vader wensen' trof Bush junior zichzelf onverhoeds vol in de maag

Tot het allerlaatst; voor die laatste hindernis, bij de woorden 'geen zoon of dochter kon zich een betere vader wensen' trof hij zichzelf onverhoeds vol in de maag (misschien ook omdat hij zich veilig waande in het zicht van de finish) en verloor hij een moment de controle.

Geoefend spreker toch, onze George, maar ook altijd wat onhandig geweest, in zijn motoriek en expressie. Hij heeft altijd iets jongensachtigs gehouden, met zijn stoer aandoende loopje, borst vooruit, een beetje wijdbeens, alsof hij lang op een paard had gezeten.

Hij hernam zich, daar in die kathedraal in Washington, sloot zijn rede af en klopte bij het passeren van de kist nog twee keer op het deksel. Op zijn stoel zonk hij in tranen neer, benen wijd, uitgeteld even.

Het was een geweldige dienst geweest, deze staatsbegrafenis, en er was weer schitterend gesproken op een wijze waar de Amerikanen een patent op lijken te hebben. Grote woorden van patriottisme, gemengd met zoete anekdotes en fraaie observaties.

Met zijn sonore stem verhaalde Jon Meacham, de biograaf van Bush, van het neerschieten van het jachtvliegtuig waarin Bush vloog boven de Pacific in 1944 en het was alsof je luisterde naar een roman van James Salter.

Staatsbegrafenis of niet, ook het alledaagse en triviale werd niet geschuwd. Je kon de rouwende familie soms zien schudden van de lach. Hoe meesterlijk was het optreden van de hoogbejaarde, gekromde senator Alan Simpson, een oude kompaan van de overledene, die de humor van zijn goede vriend roemde, een vriend die van grappen hield, maar nooit, maar dan ook nooit hun pointe kon onthouden.

Vlak voor hem zat de huidige president Trump in een rij met voorgangers, met wie hij - behalve het ambt - vrijwel niets deelde. Maar alles in deze kathedraal, ook de controverse, onderstreepte waarin Amerika groot kon zijn.

Met het oog van een antropoloog en de pen van een dichter doet Wim Boevink dagelijks verslag over de grote en kleine wereld om hem heen.

Lees meer afleveringen van zijn Klein Verslag op trouw.nl/kleinverslag.

Lees ook: