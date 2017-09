Alles en iedereen ging mee op reis met Sissi en Franz Joseph

In het koninklijke paleis in de Hongaarse plaats Gödöllö staat een reiskast van keizer Franz Joseph. Geen gigantische kast, maar toch, een beetje woonkamer zou er aardig mee zijn aangekleed. Het meubelstuk was maar een van de vele bagagestukken die de Habsburgse keizer en zijn vrouw Elizabeth meesleepten op hun reizen van hoofdstad Wenen naar hun Hongaarse buitenverblijf. Als Franz Joseph op pad ging, ging zijn bed ook mee. En natuurlijk ook zijn matras. Plus de bakker, de kok, het nodige andere personeel en meer dan honderd karren vol andere, hoogst nodige spullen.

Franz Joseph en 'Sissi', zoals de wereld haar zou leren kennen, traden ermee in de voetsporen van vele generaties vorsten voor hen. Van de Romeinse keizer Hadrianus tot Franz Josephs voorganger Joseph II: communicatie via boodschappers was traag en onbetrouwbaar en reizen hoorde erbij, om het rijk te leren kennen, bondgenootschappen te onderhouden en het keizerlijke gezag te onderstrepen. Karel de Grote was vaker niet dan wel thuis en had eigenlijk geen vast hof, maar diverse verblijven in zijn hele rijk.

Zo'n reis vereiste een logistieke organisatie die in tijden van internet en Google Maps nauwelijks nog voorstelbaar is

Dat veranderde door toedoen van de Franse koningen, die een centralistisch gezag invoerden met Parijs als absolutistisch middelpunt. "Dat leidde tot een Europese competitie in de paleizenbouw en tot de vorming van veel grotere hofhoudingen en ook een verandering in reisgewoonten. Vanaf dat moment gingen vorsten minder vaak officieel op reis, maar dan meestal wel met veel pracht en praal, want behalve in tijden van oorlog of voor huwelijken waren die reizen vooral bedoeld als pr-campagne", zegt de Oostenrijkse historicus Martin Scheutz van het Instituut voor Geschiedenis van de Universiteit van Wenen, die samen met collega's een studie deed naar het management van de Weense hofhouding.

Een toilet-reiskoffer die met het keizerlijk paar mee op reis ging. © EPA

Gigantisch bedrijf Dat Weense hof was een gigantisch bedrijf, zeker voor zijn tijd. Het had zo'n 2000 mensen in dienst, met diverse afdelingen en met de Obersthofmeister als professionele bedrijfsleider. De halve stad had op een of andere manier met het hof te maken, omdat mensen er werkten, maar ook omdat iedere huiseigenaar verplicht was een derde van zijn pand beschikbaar te houden als woonruimte voor hofpersoneel. "Daar werd overigens wel voor betaald, maar ver onder de marktwaarde", zegt Scheutz. Op reis ging een flink deel van die hofhouding mee en zo'n keizerlijke tocht vereiste dan ook een logistieke organisatie die in tijden van internet en Google Maps nauwelijks nog voorstelbaar is. "Er gingen vijfhonderd mensen op pad, met alles wat daarbij hoorde, allemaal met paard en wagen. De voorbereiding begon vaak maanden van tevoren. Niet alleen moest de route worden bepaald, maar die werd ook vooraf helemaal verkend," zegt Scheutz. Waren de wegen goed genoeg voor de stoet zwaar beladen karren met paarden en konden de bruggen die ze onderweg tegenkwamen die last aan? Gemiddeld werd er iets van 30 tot 40 kilometer per dag afgelegd. Was overal voldoende overnachtingsgelegenheid en vooral, was er voor de vorst een passende plek? Op reis kon hij niet altijd een paleis verwachten, maar je kon hem natuurlijk ook niet in het stro leggen. "De vorsten hadden trouwens hun eigen matras bij zich, vaak ook nog hun eigen bed. Dat was waarschijnlijk niet alleen uit comfort, maar ook om hygiënische redenen. De kans op bedwantsen en ander ongedierte was niet ondenkbaar", zegt Scheutz.

Planning en organisatie De meereizende hofhouding moest uiteraard ook onder dak worden gebracht, wat in een tijd zonder grote hotels geen simpele klus was. Mensen werden ondergebracht in kloosters of op basis van hun positie ingekwartierd bij de lokale adel of burgerij, wat een eer was, maar ook een verplichting. Reizen met paard en wagen zorgde voor zijn eigen problemen. De dieren moesten worden verzorgd of gewisseld, wat met honderden paarden een enorme planning vereiste. De bagage moest zorgvuldig worden genummerd en gepakt, zodat duidelijk was in welke wagen je iets moest zoeken mocht dat nodig zijn. De keizer nam ook zijn eigen personeel mee. Er werd rekening mee gehouden dat iemand hem wilde vergiftigen Nu was het hof wel gewend aan planning en organisatie, zegt Scheutz: "Ook in Wenen zelf werd er constant verhuisd. De keizer woonde in de winter in de Hofburg en in de zomer in Schönbrunn, maar die paleizen hadden geen permanente inrichting. Iedere lente en herfst werd het meubilair van het ene paleis naar het andere gebracht, met alle tapijten en alles erbij. Een deel van de spullen stond sowieso in een centraal depot en werd alleen naar een paleis gebracht als het voor een bepaalde gelegenheid nodig was." Eind negentiende eeuw, toen Boedapest de tweede hoofdstad van het Habsburgse rijk was, ging een deel van dat meubilair zelfs per boot over de Donau naar Hongarije, als Franz Joseph daar verbleef. En behalve meubilair nam de keizer ook personeel mee, inclusief zijn eigen bakker en koks. Dat lijkt verkwistender dan het is. "Dat was goedkoper dan in de verschillende paleizen een aparte staf onderhouden, maar die koks en die bakker waren ook een kwestie van veiligheid", zegt Orsolya Manhercz, een Hongaarse historica die zich uitvoerig met de reizen van de keizer heeft beziggehouden. Franz Joseph was vooral in de eerste jaren van zijn bewind in Hongarije namelijk niet erg populair, want de Hongaren hadden net tevergeefs geprobeerd zich van het Habsburgse rijk af te scheiden. Zijn eerste reizen waren een groots opgezette pr-campagne. "Maar er werd serieus rekening mee gehouden dat iemand hem zou willen vergiftigen."

Saaie verplichting De brieven die de keizer over die reizen schreef, geven overigens niet echt de indruk dat hij ze voor zijn plezier maakte. Sterker, hij verveelde zich stierlijk. Keizerlijke propagandareizen verliepen in iedere gemeente steevast volgens hetzelfde patroon. In het Hongaarse stadje Vác staat nog steeds een mini-Arc de Triomph, eind achttiende eeuw gebouwd voor het bezoek van keizerin Maria Theresia. Dat soort bouwwerken werd in iedere stad die de vorst aandeed opgericht, zegt Manhercz. Over het algemeen waren ze echter van hout, waardoor ze verloren zijn gegaan. "Het waren enorme bouwwerken, triomfbogen, pyramides, obelisken, sommige groot genoeg om er een orkest op te zetten." Als de vorst dat tijdelijke monument eenmaal was gepasseerd, volgde een ontvangst door de stadsnotabelen, een kerkelijke mis en onvermijdelijk ook een demonstratie van de kunde van de lokale ambachtslieden plus de proeverij van de lokale specialiteiten. De jonge Franz Joseph wist tussen dat programma nog weleens een informele duik in de Donau te frommelen. Later doet hij in zijn brieven geen melding meer van zulke uitspattingen. Franz Joseph hield niet erg van nieuwe technieken en bekeek zulke ontwikkelingen met argusogen

Hekel aan nieuwe technieken Het reizen, en de organisatie ervan, werd in de loop van de negentiende eeuw pas makkelijker. De telegraaf maakte het voor het eerst mogelijk om snel contact te hebben en details van een afstand te regelen. De trein zorgde voor snellere en comfortablere verbindingen en vergemakkelijkte het vervoer van de enorme hoeveelheden bagage. Het Nyugatistation in Boedapest beschikt nog steeds over een keizerlijke wachtkamer, waarin de keizer en de keizerin allebei hun eigen ruimte hadden. Maar Franz Joseph hield niet erg van nieuwe technieken en bekeek zulke ontwikkelingen met argusogen. De trein vond hij prima, maar met de auto's die eind negentiende eeuw opkwamen, wilde hij niets van doen hebben. De telegraaf, oké, maar de telefoon die op zijn bureau in het Hongaarse buiten in Gödöllö staat, schijnt hij zelden gebruikt te hebben. Eén technische ontwikkeling was aan hem overigens wel besteed: de fotografie. Hij was de eerste keizer die zich kon laten fotograferen, en hij maakte er dankbaar gebruik van. Aan het einde van zijn haast zestigjarig bewind hing overal in het Habsburgse rijk zijn portret. Van de kroning van zijn opvolger Karel I werden zelfs films gemaakt om overal in het land te vertonen. Fotografie, film, telegraaf en telefoon luidden een nieuw tijdperk in. Voor het eerst wist iedereen hoe de keizer eruitzag en hoefde hij niet meer per se het land in om contact met zijn onderdanen te onderhouden.

