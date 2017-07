Allerlei leven in het hete zand van de Zeepeduinen

Zodra de bus me in het dorp Burgh-Haamstede heeft afgezet, maakt een vakantiegevoel zich van me meester. Het vroege tijdstip ten spijt zitten de terrassen vol quasi-wielrenners - heren op leeftijd die net doen alsof - en wandelaars. Strandmolens, vliegers, scheppen en emmers bepalen het winkelaanbod en het ruikt nu al naar zonnebrand.

Aangenaam toeristisch geneuzel, maar voor vandaag zijn er andere plannen; eerst Slot Haamstede, althans de slotmuur want het slot zelf is voor het plebs niet zomaar te bekijken. Uit de verweerde stenen ontspruiten muurvarens en muurleeuwenbekjes om samen een klein schilderij in bruin en groen te formeren. Mieren lopen omhoog en omlaag en een behangersbijtje lijkt domicilie te zoeken in een holte in het al even verweerde cement. Ik geniet op de vierkante centimeter maar zet er dan toch de pas in; de Zeepeduinen wachten.

Twee straten te gaan en het dorp ligt achter me. De toegangsweg naar de Zeepeduinen voert langs weilandjes met paarden en de achterkant van het weelderige slotbos. Een kruidenrijk graslandje is net gemaaid; de zoete geur van hooi maakt het gemis aan bloemen goed. De nodige fietsers en wandelaars passeren, maar desondanks voelt het stil en rustig. Het kan dus, iedereen de ruimte geven.

Heet zand

In afwachting van vredige rust, ruimte, blonde toppen en bijzondere dieren en planten ga ik de Zeepeduinen in. Er arriveert echter net een groep scholieren. Scholieren met een opdracht, één waarmee ze het absoluut niet eens zijn, getuige het gemopper. Ze klimmen balorig op een enorm betonblok, de Walvisbunker, onderdeel van de Atlantikwall. Om het vliegveld Haamstede te verdedigen bouwden de Duitsers op Schouwen een Stützpunktgruppe, een stelsel van bunkers waarvan deze, inderdaad op een walvis gelijkende bunker de commandopost was. Hoewel imposant kan het oorlogsgeweld me niet behagen en na een blik vanaf het uitzichtpunt op de blonde toppen duik ik het duin in dat blinkt en straalt maar ook ongenaakbaar is. De temperatuur net boven het zand is nu al tot 34 graden opgelopen en de fijne structuur maakt lopen ploeteren en ploegen. Een spoor in het zand wijst op de passage van een levendbarende hagedis. Voor het dier zelf ben ik inmiddels veel te laat. Eenmaal opgewarmd maakt zo’n hagedis zich immers snel uit de voeten als een mens in zijn blik- en voelveld verschijnt.

Zandloopkevers zijn er nog wel, net als een mierenleeuwlarve; een diertje dat vanuit een holletje in de grond loert op passerende mieren. Wat een uithoudingsvermogen - wachten in de gortdroge hitte.

Een veldkrekel krast vanaf een zelf aangelegd podium

Een duingraslandje dient zich aan, compleet met reigersbekjes, duinviooltjes en geel walstro. Een kleine parelmoervlinder fladdert voorbij, een veldkrekel striduleert - zeg maar krast - vanaf een zelf aangelegd podium voor zijn holletje. Voor heel even, want als een roodborsttapuit op het toneel arriveert, schiet de krekel naar binnen; veiligheid gaat toch echt boven het meisje.

Het duin is zoals het betaamt. Daar is ook hard voor gewerkt. Zoals op heel veel plaatsen in Nederland waren ook hier op Schouwen de duinen dichtgegroeid, vergrast, door stikstofbemesting vanuit de lucht en overwoekerd met Amerikaanse vogelkers, een bijzonder invasieve exoot. En dus werden duizenden vogelkersen gerooid, duinvalleien afgeplagd, duingraslandjes geplagd en het zand weer aan het stuiven gebracht. De overheid betaalde, maar wel op een naargeestig polderachtige manier. Met geld dat bedoeld is om in de natuurgebieden de gevolgen van de stikstofbemesting terug te dringen om zo de landbouw en andere stikstofuitspugers weer ontwikkelingsruimte te geven. Opknappen en meteen weer laten vernielen.