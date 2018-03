Alleen Wüst vormt nog een bedreiging voor Takagi in Amsterdam

Maar dat was buiten Ireen Wüst gerekend. De beste Nederlandse schaatsster, die het toernooi al zes keer won, was slecht begonnen met een mislukte 500 meter. Ze eindigde op ruim 1,8 seconden van de Japanse.

Op de 3 kilometer toonde Wüst veerkracht. Ze repareerde veel van haar achterstand met een flinke uitschieter. Ze won in 4.15,80. Daarmee halveerde ze in het kunstlicht haar achterstand op Takagi. De Japanse staat nog wel bovenaan, Wüst is tweede. Ze moet op de 1500 meter 3,42 seconde goedmaken.

De wind hield zich grotendeels afzijdig in het Olympisch Stadion. De vlaggen hingen bijna de gehele avond slap. Wel aanwezig was de regen. Net voor de start van de 500 meter viel de eerste lichte miezer van de dag, niet ideaal voor de duizenden supporters op de tribune (zaterdag is het stadion uitverkocht, vrijdag waren er nog lege plekken).

Ireen Wüst reed een sterke drie kilometer, maar de afstand met Miho Takagi lijkt onoverbrugbaar. © EPA

Wüst heeft haar ongeluk al gehad, Takagi nog niet. Het toernooi kan nog spannend worden.