Alleen Sifan Hassan pakt goud, Dafne Schippers ziet Europees niveau hoger worden

Plotseling ziet Sifan Hassan dat ­Lonah Salpeter begint met haar eindsprint. Hassan schrikt. Waarom zou Salpeter 400 meter voor de finish al gaan sprinten?

Het bleek een bizarre fout van de geboren Keniaanse, die sinds haar huwelijk met haar Israëlische coach voor Israël loopt. Salpeter stopte, rende weer door en werd vierde. Na de finale stortte ze ter aarde, om in de mixed zone even later ontroostbaar op de grond te liggen uit schaamte.

Zo’n rare finale had Hassan nog nooit meegemaakt. Zelf rende ze met speels gemak twee ronden voor het einde weg van de rest, om met grote overmacht te finishen.

De gouden medaille van Hassan, die in Europa amper tegenstand heeft, was een ingecalculeerde medaille op de 5000 meter voor Nederland op de EK atletiek in Berlijn. Maar dan moest ze het natuurlijk nog wel waar maken. En dat deed ze.

Technisch directeur Ad Roskam zag zijn ploeg acht medailles winnen in het Olympisch Stadion. Dat is een betere score dan op de vorige EK atletiek in Amsterdam in 2016. Toen was er zeven keer eremetaal voor de Nederlandse ploeg, maar hadden de atleten met vier keer goud, een keer zilver en twee keer brons wel vaker op de hoogste trede van het podium gestaan.

‘Voor nu’ tevreden

Dafne Schippers hoopte in Berlijn haar oude vorm terug te vinden, en concludeerde dat ze een stukje van haar eindversnelling terug had gevonden. Ze liep haar beste seizoenstijden en kwam weliswaar niet in de buurt van haar persoonlijke records, maar zei met de resultaten die ze onder haar huidige vorm boekte ‘voor nu’ tevreden te zijn. Het is voor het eerst sinds 2014 dat Schippers niet met EK-goud naar huis keert, maar ze zei tevreden te zijn met drie medailles. Thuis zal ze rustig de tijd nemen om te evalueren of de weg die ze is ingeslagen met haar coach Rana Reider, een samenwerking die dit seizoen vanwege haar mindere tijden onder een vergrootglas lag, voor haar gevoel nog steeds de juiste is.

Schippers zag in Berlijn dat het niveau in Europa is toegenomen. De Britse atlete Dina Asher-Smith liet in Berlijn zien een grote bedreiging voor de wereldtop te zijn. Ze pakte de dubbel met de Europese titel op de 100 en 200 meter. Schippers concludeerde dat ze met Smith in het veld simpelweg niet had kunnen winnen. “Met de tijden die ik hier loop had ik normaal gesproken op elk ander EK goud gewonnen.”

Met haar zilveren plak bewees Krumins nu ook op het internationaal podium thuis te horen

Teleurstelling was er ook binnen de Nederlandse ploeg. Er waren atleten die er al in de eerste ronde uit vlogen, of uit moesten stappen door blessureleed. Op de marathon had Abdi Nageeye zijn eerste Europese titel willen vieren, maar hij stapte zondagochtend vlak voor het einde uit met steken in zijn zij waar hij niet van afkwam. Voor marathonloopster Andrea Deelstra werd Berlijn ook een grote deceptie. Ze maakte de wedstrijd niet af omdat ze zich verstapte en daarna last aan haar enkel had.