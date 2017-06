Alleen rijke mensen kunnen nog vroeg met pensioen

De gemiddelde leeftijd waarop mensen stoppen met werken, is in tien jaar tijd gestegen van 61 naar 64,5 jaar. Daarbij valt op dat lageropgeleiden langer doorwerken dan hoogopgeleiden.

Doorgaans wordt gedacht dat vooral hbo- en universitair geschoolden tot op latere leeftijd blijven werken omdat ze hun werk zo leuk vinden. Dat klopt wel, maar in de praktijk blijkt ook dat zij juist vaker eerder stoppen doordat ze zich dat kunnen veroorloven. "Vroeg pensioeneren is een luxegoed aan het worden waar steeds vaker alleen vermogenden aanspraak op kunnen maken."

Dat concludeert Raymond Montizaan, projectleider bij het Researchcentrum voor onderwijs en arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht. Laagopgeleiden werken momenteel gemiddeld een jaar langer door dan hoogopgeleiden. Zij gaan vaker pas met pensioen rond de AOW-leeftijd, blijkt uit onderzoek van Montizaan.

Hij noemt het verschil in de gemiddelde pensioenleeftijd een punt van zorg. Met name omdat laagopgeleiden gemiddeld genomen op veel jongere leeftijd al gezondheidsklachten krijgen dan hoogopgeleiden. "De verwachting is dat steeds meer mensen door ziekte uitvallen naarmate de pensioenleeftijd blijft stijgen. Dat zal lageropgeleiden vaker treffen."

Bij de lageropgeleiden stijgt de pensioenleeftijd het hardst omdat zij niet de financiële middelen hebben om eerder te stoppen. "Vooral onder mensen met een lage sociaaleconomische status die een laag pensioen hebben, is de pensioenleeftijd het hardst gestegen", meldt Montizaan in het vakblad Economisch Statistische Berichten (ESB).

Er zijn dus eigenlijk twee pensioensnelheden ontstaan. Waar in 2003 nog iedereen rond de 61 jaar stopte met werken, al dan niet met een vut-regeling of vroegpensioen, gaan laagopgeleiden nu door tot iets na hun 65e, terwijl hoogopgeleiden gemiddeld al stoppen voordat ze 64 jaar worden.

Logisch gevolg

Sinds de pensioengerechtigde leeftijd opschuift, verdubbelt ook jaarlijks het aantal 65-plussers in de bijstand. In 2013 vroegen nog maar vijfhonderd ouderen een bijstandsuitkering aan omdat ze nog geen AOW ontvingen. De pensioengerechtigde leeftijd was toen voor het eerst omhoog gegaan, naar 65 jaar en 1 maand. In 2014 steeg het naar duizend personen, in 2015 naar bijna tweeduizend.

Vorig jaar - toen de AOW-gerechtigde leeftijd op 65 jaar en 6 maanden lag - steeg het aantal 65-plussers in de bijstand naar ruim vierduizend, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die Trouw opvroeg. Het aantal bijstandsgerechtigden groeide ook hard bij de leeftijdsgroep daaronder van 55 tot 65 jaar. In 2014 ontvingen 90.000 mensen in die groep bijstand, in 2016 waren dat er honderdduizend. Die stijging komt vooral door de economische crisis.

Arbeidsmarktdeskundigen zijn niet verontrust over de aantallen. Zij vinden het een vrij logisch gevolg van het opschuiven van de pensioenleeftijd. "Het aantal 65-plussers dat werkt, stijgt ook heel hard", duidt Montizaan. Wel maken ze zich zorgen over hoe moeilijk het is voor ouderen om de bijstand weer uit te komen.