Alleen op het veld is er rust bij SC Heerenveen veen

Het was een mooie slip of the tongue van SC Heerenveen-trainer Jan Olde Riekerink, die vrijdagmiddag in zijn wekelijkse perspraatje vooruitblikte op de competitiewedstrijd van vanavond tegen De Graafschap.

In de perszaal van de Friese club ging het over de toegenomen stabiliteit van SC Heerenveen, dat momenteel de achtste plek in de eredivisie bezet en al zes wedstrijden op rij ongeslagen is. Olde Riekerink werd gevraagd naar een verklaring. Waarna hij een verhaal begon over het arbeidsethos van zijn spelers, de goede sfeer in zijn elftal en de vaste formatie waarin hij de laatste weken kan spelen. Vervolgens, met pretoogjes: “Een stabiele organisatie zal ik maar niet noemen.”

De afgelopen tien jaar verlieten meer dan vijftig be­leids­be­pa­lers

besturen van de club

Afgelopen week werd weer een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de bestuurlijke soap die nu al enige maanden voortduurt bij SC Heerenveen. De ‘Groep-Van der Velde’, met onder anderen erevoorzitter Riemer van der Velde, oud-trainer Foppe de Haan en oud-speler/trainer Gertjan Verbeek, trok zich terug na de permanente aanstelling van algemeen directeur Cees Roozemond. De werkgroep had financiële en commerciële plannen voor SC Heerenveen, zodat de toekomst van hun club gewaarborgd kon worden.

De benoeming van Roozemond was de bekende druppel voor de ‘Groep-Van der Velde’. “Die hele procedure is niet juist geweest”, vindt oud-trainer De Haan. “Wij hadden onze ideeën, maar het bestuur beslist. Dat is hun goed recht.”

Coup De aanstelling van Roozemond riekt naar een coup, hoewel de hoofdpersoon dat zelf telefonisch ontkent. De Rotterdammer Roozemond, een voormalig zakenman die tevens voorzitter is van de Nederlandse paardensportfederatie, is van kinds af aan fan van SC Heerenveen en werd in april 2016 voorzitter van het Stichtingsbestuur van SC Heerenveen. Sinds eind vorig jaar ging het ineens snel. Roozemond (59) stuurde eerst de Raad van Commissarissen weg, waarna algemeen directeur Luuc Eisenga zijn conclusies trok en eveneens het veld ruimde. Roozemond werd begin dit jaar voorzitter van de RvC, haalde twee bekenden binnen als commissaris (Van Elsacker en Van Hes) en was – na het vertrek van Eisenga – even waarnemend directeur. Begin maart volgde ineens de bekendmaking dat Roozemond definitief algemeen directeur werd van SC Heerenveen. Het had de zegen van de RvC. Roozemond: “Voor de buitenwereld gaat het misschien wat snel, maar van een vooropgezet plan is absoluut geen sprake.” Dat betekent niet dat de zorgen ineens over zijn in het noorden. SC Heerenveen trekt steeds minder bezoekers (dit seizoen gemiddeld 17.500 toeschouwers per thuiswedstrijd, een afname van bijna drieduizend fans), het aantal businessclub-leden is meer dan gehalveerd tot nog geen vijfhonderd en de club lijdt, mede door de hoge stadionhuur (2,2 miljoen euro per jaar), elke maand verlies, waarvoor een overbruggingskrediet van een miljoen euro werd afgesloten. Over het boekjaar 2017-2018 was er een operationeel tekort van 5,8 miljoen euro, een verlies dat werd afgedekt met de transferinkomsten voor Larsson en St. Juste (beiden naar Feyenoord) en Dumfries (PSV). “Dat is niets nieuws”, meent Roozemond. “Elke Nederlandse club heeft transferinkomsten nodig om de operationele kosten af te dekken. Alleen, die balans moet wel goed zijn.”