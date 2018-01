Alleen op het overlijden van Elizabeth kan de Brit niet gokken

De Brit wedt voornamelijk op paardenrennen of voetbal, dat is nog altijd het overgrote deel van de markt. Maar in 2018 zijn ook de royal bets erg populair. Want niet alleen verwachten prins William en zijn vrouw Kate hun derde kind in april, in mei trouwt prins Harry met de Amerikaanse Meghan Markle. Een nogal koninklijk jaar dus. En dat leidt tot handenwrijvende bookies.

Zoals bij William Hill, het bekendste wedkantoor van het land. De lijst met koninklijke weddenschappen blijkt eindeloos. Bijvoorbeeld op de naam van de nieuwe koninklijke baby. "Alice is op dit moment favoriet", zegt bookie Rupert Adams. Ook kun je wedden op het gewicht van de baby. Het meeste waarop ingezet wordt: tussen de 7 en 8 pond.