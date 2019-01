Alleen door samenwerking kan de spoedeisende hulp patiëntenstops voorkomen

In 2017 was de acute zorg nog goed toegankelijk, schrijft de NZa. Het aantal patiënten nam zelfs licht af, maar op langere termijn verandert dat beeld. Om de drukte op te vangen en patiëntenstops te voorkomen, zullen ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere zorginstellingen volgens de NZa beter met elkaar moeten samenwerken.

Vergrijzing Dat de druk op spoedeisende hulpposten (SEH’s) toeneemt, heeft te maken met de vergrijzing. Hoe ouder de patiënt, des te meer zorg hij of zij nodig heeft. De zorg die een oudere vraagt, is ook complexer, een ontwikkeling die de komende jaren doorzet. Dat geldt ook voor de afname van het aantal mantelzorgers. Nu zijn er nog 15 potentiële mantelzorgers voor elke 85-plusser, in 2040 zijn er dat er nog maar zes, maakte het Planbureau voor de Leefomgeving deze week bekend. Spoedeisende-hulpposten moeten beter inspelen op piekmomenten, vindt de NZa. Hoe zo’n piekmoment eruit ziet, was vorig jaar goed zichtbaar tijdens de uitbraak van de griep. De spoedeisende-hulpposten lagen vol met ouderen die door het griepvirus bijvoorbeeld een longontsteking kregen. Dat leidde tot volle bedden en zelfs tot patiëntenstops waardoor ambulances met spoedeisende patiënten naar ziekenhuizen moesten rijden die soms iets meer uit de route lagen.

Doorstroom Opstoppingen zoals vorig jaar zijn te voorkomen als de doorstroom naar verpleeg- en verzorgingshuizen beter is geregeld, stelt de NZa. Die boodschap is al bij de ziekenhuizen aangekomen. Voor de eventuele griepgolf van dit jaar hebben zij afspraken gemaakt met andere zorginstellingen die kunnen bijspringen. De NZa noemt ook de griepprik. Als medisch personeel zich laat vaccineren, scheelt dat in het ziekteverzuim. Ook die aanbeveling hebben de ziekenhuizen al opgevolgd door actiever de griepprik te promoten. Piekmomenten zijn er ook buiten het griepseizoen. ‘We zien dat de spoedeisende hulp op maandagen en tussen 10.00 en 20.00 uur het drukste is’, schrijft de NZa. ‘Dan moet voldoende personeel worden ingeroosterd.’

Visiterondes Een andere manier om een plotse toeloop op te vangen, of te voorkomen, is een betere samenwerking tussen huisartsen. Zij kunnen bijvoorbeeld met elkaar afspreken om niet allemaal tegelijk hun visiterondes te plannen. Dat kan er namelijk toe leiden dat alle huisartsen binnen hetzelfde uur hun spoedeisende patiënten afleveren. Ook is er winst te halen als huisartsen en medisch specialisten meer samenwerken. Dat scheelt onnodige opnames. Tussen 2016 en 2018 sloten 6 spoedeisende-hulpafdelingen en nam het aantal SEH’s dat continu geopend is met vijf af naar 85. Toch kan nog altijd 99,8 procent van de bevolking binnen 45 minuten vanaf de melding per ambulance op de dichtstbijzijnde SEH worden gebracht, aldus de NZa. “Zoals vorig jaar al werd opgemerkt is bij sluiting van SEH’s meestal geen sprake van het verdwijnen van behandelplekken, maar van concentratie van deze zorg op één locatie.”

