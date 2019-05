Alleen de landstitel kan de pijn voor Ajax verzachten

De pijn is op dat moment nog voelbaar. Ajax heeft in de laatste minuut moeten buigen voor Tottenham Hotspur (2-3), waardoor de Amsterdamse voetbalclub de Champions League-finale aan zich voorbij ziet gaan.

De Ligt (19) praat erover. Kalm en beheerst, zoals we dat van hem gewend zijn. Maar wat valt er nog te zeggen? Of Ajax iets te verwijten valt? De Ligt vindt het moeilijk, zegt hij met een pruillip. Zijn gezicht is wit. Z’n ogen liggen diep. Met de mouw van zijn wedstrijdshirt veegt hij nog maar eens het zweet van zijn voorhoofd.

Het klonk als een sprookje. En dat was het ook. Tot nu. Frenkie de Jong

De Ligt zegt dat het vizier op zondag moet, als Ajax de titelstrijd vervolgt met een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. De captain weet: Ajax kan zich niets meer permitteren in de kampioensrace met PSV.

Kippenvel En dan, als Ajax’ wonderlijke reis door Europa wordt aangehaald, verschijnt er ineens kippevel op de lange, gespierde armen van De Ligt. Even valt hij stil. De man die eerder die avond nog boven alles en iedereen uit torende en onverbiddelijk de openingstreffer binnen kopte, zoekt een moment naar woorden. Dan: “Als je ziet waar we vandaan komen en je denkt terug aan al die geweldige wedstrijden die we hebben gespeeld, dan is het een geweldige campagne geweest.” De sensatie ligt op zijn armen besloten. Wat de pijn kan verzachten? De Ligt heeft zijn antwoord dit keer meteen paraat: de dubbel. Ajax moet, na de bekerwinst van afgelopen zondag, ook de landstitel behalen om het seizoen te bekronen. “Dat hebben we ook tegen elkaar gezegd in de kleedkamer”, vertelt De Ligt. “Als we de titel pakken, dan kan ik trots zijn. We moeten door. Hoe zwaar en moeilijk het ook is om deze klap te verwerken.” En hoe dat moet? Door te rusten, te herstellen en de focus te hervinden. Nee, makkelijk zal dat niet zijn. De succesreeks heeft de vermoeidheid lange tijd verdreven. De speech in de kleedkamer is een beetje voorbijgegaan aan Frenkie de Jong (21), bekent hij even later ten overstaan van de pers. Hij voelt leegte. Vermoeidheid. “Het was een unieke kans”, sombert De Jong, wetende dat Ajax na dit seizoen grotendeels uit elkaar zal vallen. “Ik denk dat iedereen heeft genoten van het feit dat er ineens een ander team tussen de Europese elite stond. En ook nog eens met mooi voetbal. Het klonk als een sprookje. En dat was het ook. Tot nu.”

De titel is hét belangrijkste Het valt De Jong zwaar. Als de landstitel ter sprake komt, lichten zijn ogen ietwat op, lijkt het. “Het is nu (woensdagavond, red.) even moeilijk, maar we kunnen ons zeker opladen voor de wedstrijd tegen Utrecht. De titel is dit jaar heel belangrijk voor ons. Zo niet hét belangrijkste. Daar gaan we nu vol voor.” Dat De Ligt en De Jong zo uitgeblust de pers te woord stonden, vertelde ook een beetje het verhaal van de halve finale in de Champions League. Tottenham Hotspur, gesterkt door het hoge tempo van Premier League-wedstrijden, beukte Ajax beide keren murw in de tweede helft. “Tottenham speelt met een hoge intensiteit”, analyseert De Ligt. Of Ajax daar in de tweede helft niet meer tegen bestand was? “Dat vind ik een te makkelijk excuus”, haast de Ajax-aanvoerder zich erbij te zeggen. “Als je in de halve finale van de Champions League staat, dan moet je daarin volle bak geven. Je zag wel dat het in de tweede helft moeilijk werd om de bal voorin vast te houden en we eigenlijk niet meer onder de druk uit kwamen. Dat is dan toch het verschil.” De Ligt, strijdbaar tot besluit: “We zullen nu bij elkaar moeten gaan zitten om de kopjes weer dezelfde kant op te krijgen. We zullen onszelf moeten oprichten.”

