Alleen de familie Trump komt China makkelijk binnen

Er zijn duizend redenen voor een goede relatie tussen de VS en China, zei hij tijdens de topontmoeting met zijn Amerikaanse collega. Veel van die redenen vallen onder het kopje handel. Die verloopt voor een enkele Amerikaan uiterst voorspoedig. Maar de meeste Amerikaanse ondernemers vertrouwen de Chinese overheid niet door al hun ondoorzichtige wetten en regels.

Lees verder na de advertentie

Gisteren verscheen een jaarlijks onderzoek van AmChamChina. Daarin waarschuwt de Amerikaanse non-profitorganisatie in China dat ondernemers uit de Verenigde Staten voor de ‘grootste uitdagingen in tientallen jaren staan.’ Dat komt deels door de politieke en economische veranderingen in zowel China als de VS.

De meeste Amerikaanse ondernemers vertrouwen de Chinese overheid niet

In de Verenigde Staten blijft Trump bij zijn felle protectionistische retoriek, al is er op economische vlak nog geen sprake van een radicale omslag. In China is de communistische partij bezig de economie te hervormen. Minder export, minder zware industrie, meer binnenlandse consumptie en opschuiven naar een moderne diensteneconomie, dat is wat Peking wil. Deze veranderingen in Amerika en China zorgen voor onzekerheid bij investeerders, schrijven de onderzoekers van AmChamChina.

Tekst loopt door onder afbeelding.

Ivanka Trump © EPA

Chinese regels Buitenlandse ondernemers zijn ook onzeker over de Chinese regels. De ene keer krijgt een bedrijf wel een vergunning, de andere keer niet. En waarom, dat is niet altijd duidelijk. Ook de regelingen rond importheffingen en belastingen zijn schimmig. “Het wordt steeds duidelijker dat er veel moet veranderen in de Chinees-Amerikaanse relatie,” schrijft de non-profitorganisatie. Zij hoopt dat de ontmoeting tussen Trump en Xi begin april een opening biedt voor meer onderlinge handel. Er zijn ondernemers die deze opening al hebben gevonden. De dochter en schoonzoon van Donald Trump bijvoorbeeld. Zowel Ivanka Trump als haar echtgenoot Jared Kushner heeft warme zakelijke banden met China. Zo wilde Kushner vorig jaar voor honderden miljoenen dollars in Chinees vastgoed investeren. Hij trok zich terug uit die deal nadat er van alle kanten kritiek losbarstte op de dubbelrol van de vastgoedinvesteerder en presidentieel adviseur. Amerikaanse politieke commentatoren vinden het maar verdacht, al dat begrip voor China Ivanka Trump is modeonderneemster met eigen kleding, tassen, schoenen en sieraden. Begin deze maand kreeg zij van de Chinese autoriteiten meer mogelijkheden haar eigen merk te verkopen in de tweede economie van de wereld. Dat gebeurde op dezelfde dag dat de kinderen van Ivanka Trump en Kushner een liedje zongen voor de Chinese president. Die was op dat moment te gast in het buitenhuis van vader Donald voor de Chinees-Amerikaanse besprekingen. Het was ook Kushner die nauw betrokken was bij de voorbereiding van de topontmoeting. Hij is ook een van de personen die een aanvaring rond Taiwan voorkwam. Volgens China is Taiwan een afvallige provincie. Dat is ook al jaren het standpunt van de Amerikanen, maar Trump neigde ernaar dat standpunt te herzien. Onder druk van Kushner en andere invloedrijke adviseurs liet Trump later weten toch het standpunt van Beijing te steunen. Amerikaanse politieke commentatoren vinden het maar verdacht, al dat begrip voor China. Elke keer als een Chinese beslissing gunstig uitvalt voor de familie Trump, klinkt het verwijt van schaamteloos nepotisme. Dat wordt nog eens versterkt door rapporten zoals die van de AmChamChina waaruit blijkt dat het in China steeds moeilijk wordt zaken te doen voor bedrijven die niet tot het Trump-imperium behoren.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.