Alle treinen rijden weer, maar de overlast van de staking is nog niet voorbij

Wel zijn er nog vertragingen en zijn sommige treinen korter dan normaal. Daardoor zitten ze soms overvol met mensen. “Treinen rijden in een andere samenstelling, dat zal de rest van de dag zo blijven’', zegt een woordvoerder van de NS.

De ochtendspits op het spoor verliep moeizamer dan normaal, ook omdat een aantal treinritten werd geschrapt. Op sommige perrons was het dringen geblazen. Toch was het lang niet overal druk op treinstations, zoals op Amsterdam CS. Dat komt omdat veel reizigers rekening hielden met de werkonderbrekingen. Ze besloten om thuis te werken, vrij te nemen of later te vertrekken.

De spoorbonden willen met de korte actie bereiken dat de pensioenleeftijd 66 jaar blijft. Als symbolische verwijzing naar de pensioenleeftijd werd het werk op het spoor om 06.00 uur 66 minuten neergelegd tot 07.06 uur. Maar de eerste treinen gingen pas na 07.30 uur rijden. De internationale treinen en de nachttreinen reden afgelopen nacht gewoon volgens dienstregeling.

De actie van de spoorbonden duurde van 06.00 tot 07.06 uur, symbolisch 66 minuten met als doel de AOW-leeftijd op 66 jaar te houden. De werkonderbreking maakte deel uit van een landelijke actiedag voor het pensioen, onder meer in het stads- en streekvervoer, de bouw- en de schoonmaaksector.

Files

Het bus-, metro- en tramverkeer is inmiddels weer goed op gang gekomen. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag reiden de trams gefaseerd de remise uit. De Rotterdamse vervoersmaatschappij RET verwacht dat alles voor 10.00 uur weer normaal volgens dienstregeling vertrekt.

Op de weg is de ochtendspits een stuk drukker vanwege de acties in het openbaar vervoer, meldt de ANWB. Daarnaast is ook een aantal ongelukken gebeurd. Het staat onder meer compleet vast op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen, tussen Heemskerk en het knooppunt Rottepolderplein. De vertraging is ruim een uur door een ongeluk met twee auto’s. De linkerrijstrook is dicht.

Ook leraren en schoonmakers leggen het werk vandaag 66 minuten neer. De bedoeling was dat ambulances en brandweerauto's in een langzame stoet naar Den Haag zouden gaan, maar dit is afgeblazen vanwege de schietpartij in Utrecht.

Minister Wouter Koolmees van sociale zaken liet eerder weten graag een akkoord met vakbonden en werkgevers te sluiten, maar zei ook dat hij zelf plannen voor een nieuw pensioenstelsel zou maken, als de eisen van de vakbonden te hoog zijn.