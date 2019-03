Alle taxi-chauffeurs van Nederland zijn ontevreden

Chauffeurs die voor Uber rijden protesteerden maandag tegen hun opdrachtgever. Dinsdag wilden reguliere taxichauffeurs het werk neerleggen, uit onvrede over de collega’s van Uber – maar daar hebben ze na de gebeurtenissen in Utrecht van afgezien. Een maand geleden staakten de taxirijders ook al vanwege ‘oneerlijke concurrentie’ van Uber. En vorig jaar maart wilden ‘app-chauffeurs’ het hoofdkantoor van Uber zelfs aanvallen.

“Het komt erop neer dat alle taxichauffeurs van Nederland ontevreden zijn”, zegt Hubert Andela van taxibranchevereniging Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV). “Het grote probleem is dat er heel weinig wordt verdiend. Bij Uber komt dit omdat het model met een app en lage prijzen de chauffeurs te weinig oplevert.”

Te goedkoop

Uber-chauffeurs trokken maandag naar het hoofdkantoor van het techbedrijf in Amsterdam. Ze eisen dat Uber iets doet aan de hoge werkdruk en ze willen meer loon. Ook vinden de chauffeurs dat de commissie op taxiritten naar 15 procent moet, in plaats van de 25 procent die ze nu moeten afdragen aan het bedrijf.

“Chauffeurs die voor een platform zoals Uber rijden, werken soms wel zestig uur per week om aan een sociaal minimumloon te komen”, zegt Andela. De komst van deze ‘app-chauffeurs’ heeft de verhoudingen in taxiland echter flink verstoord, met name in de grote steden, waar Uber populair is met goedkope ritten. Te goedkoop, volgens Andela: “De markt is overvoerd waardoor er onder de kostprijs wordt gereden. Chauffeurs van reguliere taxibedrijven worden meegezogen in een prijzenslag waar niemand iets mee opschiet.”

Ook de consument niet, stelt hij: “Het is als goedkoop textiel uit Azië. Dat moet je niet willen. Met te veel taxi’s krijg je overlast en komt de verkeersveiligheid in gevaar.”