Alle ogen zijn nu gericht op Rutte na bevindingen MH17

Het internationale onderzoeksteam heeft bevestigd wat velen al vermoedden: de Buk-raket waarmee de MH17 in de zomer van 2014 uit de lucht werd geschoten was afkomstig van een installatie van het Russische leger. Of preciezer: van de 53ste brigade uit het Russische Koersk. Daarmee bewijst het team ook dat Rusland cruciale informatie over de eigen militaire betrokkenheid achter heeft gehouden. Vanuit Moskou kwam vandaag meteen de haast rituele ontkenning.

Het kabinet rolt nu de diplomatieke spierballen

Het kabinet rolt nu de diplomatieke spierballen. Premier Rutte zal vrijdag bekendmaken wat de volgende stap van Nederland is, nu blijkt dat Rusland opnieuw het onderzoek belemmert naar de ramp die 298 levens kostte.

De toon is gezet: Rutte keerde vandaag direct terug uit India, waar hij een handelsmissie leidde. Minister Blok (buitenlandse zaken) vloog halsoverkop terug uit Luxemburg, waar hij de koning vergezelde op staatsbezoek. Blok noemt de voorlopige conclusies een ‘ernstige constatering’ en is onder de indruk ‘van het vergaarde bewijs’.

Internationale steun Maar wat kan het kabinet vrijdag in de Trêveszaal uit de kast halen om Rusland tot medewerking te dwingen? Een van de opties is actie in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. De Tweede Kamer roept daar bijna eensgezind toe op. De vier coalitiepartijen willen een extra zitting van de Veiligheidsraad, over de eerdere belofte van Rusland om mee te werken aan het MH17-onderzoek. Nederland is tijdelijk lid van de raad, waarin Rusland een permanente zetel heeft. Direct na de ramp in 2014 kwam de Veiligheidsraad ook bijeen. Rusland ondertekende toen resolutie 2166, een oproep aan alle landen om volledig mee te werken aan opsporing en vervolging. Een herbevestiging van deze resolutie zou Nederland verzekeren van internationale steun. Alleen, de opstelling van Rusland zal in de praktijk waarschijnlijk niet veranderen. In ieder geval zal Rutte vrijdag krachtige taal spreken. Net als in 2016. “Stop met het verspreiden van allerlei onzin over de kwaliteit van het onderzoek”, liet hij Moskou toen weten. Het Joint Investigation Team had destijds net vastgesteld dat de Buk-raket vanuit Rusland Oost-Oekraïne binnenkwam en daar werd afgeschoten. Meer sancties tegen Rusland afkondigen - of ermee dreigen - ligt niet voor de hand. Al was het alleen al omdat Nederland er zelf steeds op heeft gehamerd dat alle landen eerst het onafhankelijke onderzoek zijn beloop moeten laten. De huidige Europese sancties, ingesteld na de annexatie van de Krim en de Russische inmenging in Oekraïne, zijn nog steeds van kracht.

Morele druk Na dit nieuwe bewijs zal Nederland vooral de politieke en morele druk op Rusland proberen op te voeren. Want de daders zijn nog altijd niet officieel genoemd, noch gevonden. Er komt daarbij een spannende fase in het onderzoek aan, waar de onafhankelijke onderzoekers zullen vragen om concrete verdachten te mogen horen, in Rusland. De daders zijn nog altijd niet officieel genoemd, noch gevonden De Kamer dringt aan op ‘volledige medewerking’ van Rusland. “Ontgoochelend dat Rusland dat nog steeds niet doet”, zegt D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma. “Iedereen moet meewerken. Ook Rusland”, aldus PVV-leider Wilders. GroenLinks steunt de optie om de Veiligheidsraad in te schakelen en vindt het belangrijk ‘niet onmiddellijk met nieuwe sancties te dreigen’. De PvdA wil van het kabinet weten hoe Rusland aangesproken wordt op zijn verantwoordelijkheid. De nabestaanden van MH17 én de Navo voegden zich in dit koor. “Het is belangrijk dat bijna vier jaar na deze mondiale tragedie het recht zijn loop krijgt’’, aldus Navo-topman Jens Stoltenberg. Onlangs drong minister Stef Blok van buitenlandse op bezoek in Moskou voor de zoveelste keer aan op medewerking aan het MH17-onderzoek. Veel meer dan aandringen kon Nederland tot nu toe niet doen. Maar dat kan veranderen. Er ligt nu nieuw bewijs met politiek zeer gevoelige, zij het voorlopige, conclusies over de rol van Rusland.

