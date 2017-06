Alle Nederlandse scholieren zijn weer uit het ziekenhuis na busongeluk in Frankrijk

De scholieren wachten momenteel op vervoer dat hen van het ziekenhuis in Duinkerken naar de school in Bourbourg, waar de ongedeerde leerlingen zijn opgevangen, moet brengen.

Vanochtend omstreeks 05.45 botste een bus van BBA Tours met daarin 50 mavo-3 leerlingen van het Stabrecht College uit Geldrop en zes begeleiders met hoge snelheid op een vrachtwagen. De vrachtwagen zou plotseling vaart hebben geminderd omdat de Poolse vrachtwagenchauffeur volgens Franse media in slaap gevallen zou zijn.

De scholieren waren rond 01.30 uur vannacht vertrokken voor een dagtrip naar Londen. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van Gravelines, op de snelweg naar Calais.

Hoge snelheid

De chauffeur van de bus raakte door het ongeluk zwaargewond. Hij werd met een helikopter naar het ziekenhuis in Lille gebracht. In totaal zijn 22 slachtoffers naar een ziekenhuis gebracht, van wie het merendeel met lichte verwondingen. Over de toestand van de twee docenten en de chauffeur is nog niets bekend. Wel gaf de school eerder aan dat er niemand in levensgevaar verkeert.

Volgens een woordvoerder van brancheorganisatie KNV was de chauffeur na het ongeval nog wel aanspreekbaar en heeft hij zelf contact gehad met de busmaatschappij.

Door het ongeluk raakten elf leerlingen en vijf docenten gewond. De bus was vermoedelijk met hoge snelheid op de vrachtwagen gebotst, zei de rector van de school Leenderd van der Deijl eerder vandaag tijdens een persconferentie. De leerlingen voorin in de bus hebben de zwaarste verwondingen opgelopen, stelt Van der Deijl. Het is niet duidelijk of alle leerlingen hun gordel droegen.

