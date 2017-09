Alle hoop is nu gericht op de judotalentenfabriek op Papendal

Nederland haalde op grote judotoernooien altijd wel een medaille op. Op de Olympische in Rio de Janeiro werd vorig jaar één bronzen medaille gewonnen, op de WK’s in 2015 en 2013 ook. Dat was tenminste nog iets. Maar afgelopen week, tijdens de WK in Boedapest, bewoog de teller niet. Nul medailles.

En dat is simpelweg slecht. Zeker omdat bondscoach Maarten Arens vooraf ging voor twee keer eremetaal. Een realistische uitgangspositie, vond hij vlak voor de start van de WK in de Hongaarse hoofdstad. “Ik heb het idee dat we in sommige klassen echt tot de wereldtop behoren.”

Gezien de resultaten op de grote wedstrijden vóór deze WK was dat ook te verwachten. Maar het werd drie keer een plek in de strijd om brons en die partijen werden allemaal verloren. Drie keer vijfde was het maximale. Het zijn kille getallen.

Er kan geen blik met goede judoka’s voor elke klasse open worden getrokken, zoals Japan dat wél kan

De judoka’s die voor brons gingen, hadden allemaal een verhaal waarom het niet lukte. Een vermoeide Marhinde Verkerk verloor van iemand die ze ‘altijd gooit’, Tessie Savelkouls’ nederlaag was eigenlijk onterecht en Michael Korrel kwam simpelweg een tegenstander tegen die veel beter was.

En dus baalde Arens bij de NOS. “Het is een zeer teleurstellend WK. De afgelopen drie jaar is het niet goed. We zijn verwend geweest met het aantal medailles in de jaren daarvoor.”

De meest teleurstellende dag was vrijdag, toen vier belangrijke Nederlandse troeven in actie kwamen. Maar Kim Polling, jarenlang nummer één van de wereld, judode te enthousiast, Sanne van Dijke belandde als Europees kampioene in een houdgreep en Guusje Steenhuis verloor als nummer één van de wereldranglijst al in haar eerste wedstrijd. Verkerk kwam nog het verst, maar kon de eer niet redden.

Dunne selectie Natuurlijk, er zijn altijd excuses. Nederland heeft een dunne selectie, veel is afhankelijk van de vorm van de dag van één bepaalde favoriet. Er kan geen blik met goede judoka's voor elke klasse open worden getrokken, zoals bijvoorbeeld Japan dat wel kan. Dat land won in Boedapest in maar liefst zeven van de veertien categorieën de gouden medaille. En er was nog iets. Kim Polling zei het vooraf: het geruzie over de centralisatie had ook veel energie gekost. Die centralisatie is, als het aan de bond ligt, de oplossing om een eind te maken aan de slechte resultaten. Iedere judoka wordt verplicht op Papendal te trainen en te wonen. Daar moet het blik worden gevuld. Voorlopig blijft de judobond grotendeels afhankelijk van de 'oudere' generatie Maar die aanpak zal niet meteen tot resultaat leiden. Bondscoach Maarten Arens zei: geef dit project jaren de tijd. Mogelijk komen zelfs de Spelen van 2020 in Tokio te vroeg. Want het gaat vooral om de junioren, die de komende jaren het project tot een succes moeten maken. Zij moeten de kritiek van een aantal gevestigde judonamen loochenstraffen en laten zien dat judo juist géén individuele sport is, maar dat samen trainen kan leiden tot betere prestaties. Tot die tijd blijft de bond grotendeels afhankelijk van die 'oudere' generatie: die van Kim Polling bijvoorbeeld, of Henk Grol, die nu geblesseerd is maar heeft aangegeven door te gaan in de klasse boven de honderd kilo. Toch is het de vraag hoe lang die judoka's nog doorgaan. Roy Meyer, nog maar 26, twijfelde deze week bij de NOS openlijk over zijn toekomst. Arens ziet nog wel perspectief. Volgens de bondscoach komt Nederland in sommige klassen 'dichter bij de wereldtop'. Het is voor hem te hopen dat Papendal een talentenfabriek wordt, want leunen op een paar sterkhouders is geen garantie meer voor succes.

