Alle Duitse Aldi's worden eiervrij

Gisteren besloot de supermarkt nog om alleen verdachte eieren afkomstig uit Nederland uit de schappen te halen vanwege de affaire rondom de fipronilbesmetting. Nu moeten alle eieren in heel het land er dus aan geloven. De keten spreekt van 'een voorzorgsmaatregel'. Aldi koopt alleen nog eieren met bewijs van een laboratorium dat ze geen sporen van fipronil bevatten.

Het stofje zit in een bestrijdingsmiddel voor bloedluizen van het bedrijf Chickfriend dat door meerdere Nederlandse pluimveehouders wordt gebruikt. Eerder deze week bleek dat de giftige stof via de kippen in de eieren terecht was gekomen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) trok daarop aan de bel en riep de consument op eieren met een bepaalde code niet te eten. Later werden aan die lijst codes toegevoegd van eieren die een lagere concentratie fipronil bevatten.

Duitsland is de belangrijkste afzetmarkt voor Nederlandse pluim­vee­be­drij­ven

Een accuut gevaar voor de volksgezondheid zijn de besmette eieren echter niet, liet een woordvoerder van de NVWA eerder weten. "In heel veel eieren zitten concentraties waar je niet acuut last van krijgt."

In de Nederlandse supermarkten liggen vanaf vrijdag alleen nog maar schone eieren, meldde het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel gisteren. Alle 180 bedrijven uit de administratie van Chickfriend zijn onderzocht. Het is echter nog maar de vraag of daarmee een streep onder het onderzoek gezet kan worden. Nog steeds melden zich bedrijven 'met de mededeling dat er waarschijnlijk fipronil is gebruikt in hun bedrijf', aldus de NVWA.

Miljoenenschade Intussen zitten de pluimveehouders met de gebakken peren. Zij kunnen hun eieren niet verkopen en hebben dus geen inkomsten, terwijl ze wel hun kippen moeten verzorgen. Duitsland is de belangrijkste afzetmarkt voor Nederlandse pluimveebedrijven. Die exporteren jaarlijks voor 350 miljoen euro aan eieren naar het land. Op compensatie van het ministerie van economische zaken hoeven de getroffen bedrijven niet te rekenen. Dat ziet het fipronil-schandaal als een regulier bedrijfsrisico. Ook verzekeraars dekken de schade waarschijnlijk niet, omdat er sprake is van fraude door Chickfriend. Volgens de NVWA is het de getroffen pluimveehouders toegestaan hun kippen indien gewenst te ruimen. Vijf dierenorganisaties lieten donderdagavond echter weten dit via de rechter te willen voorkomen. Zij willen vandaag een uitspraak van de rechter. Het is nog niet duidelijk of dat gaat lukken. Lees alles over de fipronilaffaire in ons dossier

