Alitalia op rand van faillissement na wegstemmen reddingsplan

Vakbonden en management werden het eerder wel eens over dat plan waardoor zo’n duizend van de 12.500 werknemers hun baan zouden verliezen. Het resterende personeel genoegen moeten nemen met acht procent minder salaris. Een eerder plan waarbij 2000 banen zouden verdwijnen en dertig procent op de salarissen zou worden gekort, stuitte nog op weerstand van de vakbonden.

Voorafgaand aan de stemming over het nieuwe plan was al gewaarschuwd dat een ‘nee’ zou leiden tot het faillissement van de luchtvaartmaatschappij. De goedkeuring van het reddingsplan was een voorwaarde voor de herkapitalisatie voor Alitalia van in totaal 2 miljard euro.

De ministers van economie en transport noemden het resultaat van de stemming ‘betreurenswaardig en verbazingwekkend’

Het bestuur van Alitalia is vandaag in crisisvergadering bijeen over hoe het nu verder moet. De Italiaanse overheid voelt zich, ondanks oproepen van de vakbonden om geen ‘traumatiserende en onomkeerbare beslissingen te nemen’, niet geroepen om de luchtvaartmaatschappij te nationaliseren.

De ministers van economie en transport noemden het resultaat van de stemming ‘betreurenswaardig en verbazingwekkend’. De regering wacht op verdere stappen van aandeelhouders van het bedrijf en liet weten tot die tijd te proberen om kosten voor burgers en reizigers zo laag mogelijk te houden.

De vakbonden riepen banken en investeerders na de nee-stem op om met een alternatief plan te komen voor het bedrijf.

Berlusconi In 2008 stond de luchtvaartmaatschappij ook al op omvallen. Air-France KLM toonde toen interesse, maar toenmalig premier Berlusconi wilde het bedrijf in Italiaanse handen houden en vond een groep zakenlieden en banken bereid te investeren. Zonder succes: jaar na jaar verloor Alitalia honderden miljoenen. In 2014 diende Etihad Airways zich aan om de kwakkelende vliegtuigmaatschappij uit het slop te halen. Die maatschappij uit de Verenigde Arabische Emiraten kocht een belang van 49 procent in Alitalia, en voorspelde in 2017 uit de rode cijfers te zijn. Etihad schrapte verlieslijdende binnenlandse vluchten en richtte zich op intercontinentale vluchten. Het werd geen succes. De Italiaanse maatschappij kon niet tegen de prijsvechters, maar ook niet tegen de grote maatschappijen op, en sloot 2015 af met een verlies van 199 miljoen euro. Vorig jaar zou het bedrijf dagelijks een miljoen euro hebben verloren.

