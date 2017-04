Alitalia gaat richting faillissement

De stewardessen in hun groene mantelpakjes zijn 'heel bezorgd'. Dat het voltallige personeel van Alitalia - 12.500 vrouwen en mannen - een reorganisatieplan heeft afgekeurd, komt hard aan.

Lees verder na de advertentie

Sinds 2014 zijn Etihad en grote Italiaanse banken de eigenaren van Alitalia. Toen de Arabieren uit de Verenigde Arabische Emiraten 49 procent van de aandelen kochten, waren ze vast van plan om Alitalia - dat sinds de oprichting, zeventig jaar geleden, maar af en toe winst heeft gemaakt - op te krikken.

Er kwamen een paar nieuwe intercontinentale routes, er kwam een nieuwe reclamecampagne, er kwamen nieuwe vliegtuigstoelen en het personeel werd in nieuwe groen-rode pakjes gestoken. Maar het was te weinig, verlies bleef zich op verlies stapelen. Vorig jaar zou er dagelijks gemiddeld een miljoen euro in de bodemloze put zijn verdwenen.

Om te proberen de lucht­vaart­maat­schap­pij overeind te houden, waren de eigenaren bereid er twee miljard euro in te pompen

Luchtvaartexperts zeggen dat het bedrijf niet op kan tegen de prijsvechters die op de Italiaanse en Europese markt floreren. Voor de korte binnenlandse vluchten - het toestel is nog niet opgestegen of het zet alweer de landing in - gaan reizigers liever voor de spartaanse maar goedkopere Ryanair, Easyjet en Vueling. Concurrentie is er ook bijgekomen van de hogesnelheidstreinen, die met driehonderd kilometer per uur van het ene eind van het zonnige schiereiland naar het andere flitsen.

Om te proberen de luchtvaartmaatschappij overeind te houden, waren de eigenaren bereid er twee miljard euro in te pompen. Voorwaarde was wel dat de werknemers akkoord zouden gaan met een loonsverlaging van acht procent, ontslag voor 1700 collega's en minder vrije dagen. Maar dat gingen de werknemers dus niet: maandag stemden ze de reorganisatieplannen in een referendum weg.

De paar stewardessen en piloten die met de pers praten, vertellen dat de afwijzing voortkomt uit woede en vernedering. Er is de afgelopen tien, vijftien jaar voortdurend zwaar bezuinigd op hun salarissen, rustpauzes en toeslagen; contracten zijn keer op keer verslechterd, het zit ze tot hier. En ze geloofden bovendien niet dat dit reorganisatieplan succesvol zou zijn.

Econoom Andrea Giuricin, die het bedrijf van top tot teen heeft bestudeerd, beaamt dat de personeelskosten inmiddels lager zijn dan die van veel andere Europese luchtvaartmaatschappijen. "Dat de loonkosten bij Alitalia zo hoog zijn, is een mythe", zegt hij.

Tekst loopt door onder afbeelding.

© EPA

'Overbruggingslening' Binnen de vakbonden en het personeel zijn er mensen die willen dat Alitalia nu weer wordt genationaliseerd. Maar dat sluit de minister van Economische Ontwikkeling, Carlo Calenda, in een interview met dagblad Corriere della Sera gisteren uit: "Van Europa mag dat niet, en de regering en de burgers willen het niet." De situatie kan snel verslechteren als passagiers door alle onzekerheid nu massaal geen tickets meer bij Alitalia kopen De minister wijst op de ruim 7 miljard aan belastinggeld die het afgelopen decennium naar de luchtvaartmaatschappij en de werkeloosheidsuitkeringen voor ex-werknemers is gegaan. Calenda wil van Brussel wel toestemming krijgen voor wat hij een 'overbruggingslening' van 300 à 400 miljoen euro noemt. Daarmee kunnen de 121 vliegtuigen in ieder geval nog een paar maanden doorvliegen. Zo'n lening is hard nodig: Italiaanse media melden dat Alitalia voor nog hooguit drie weken geld in kas heeft. Die situatie kan snel verslechteren als passagiers door alle onzekerheid nu massaal geen tickets meer bij Alitalia kopen. De aandeelhouders komen volgende week bijeen. Zij zullen waarschijnlijk besluiten dat de luchtvaartmaatschappij door een 'staatscommissaris' bestuurd moet gaan worden. Die zou een half jaar de tijd krijgen om te redden wat er te redden valt. Misschien meldt zich een koper, Lufthansa wordt genoemd. Zo niet, dan is faillissement de enige optie. Dat zou er flink inhakken, want dan komen zo'n 20.000 mensen - werknemers, maar ook externe cateraars en schoonmakers - zonder werk te zitten, in een land waar de arbeidsmarkt toch al zo moeilijk is.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.