Algerijnse president verliest steun van zijn eigen partij

President Abdelaziz Bouteflika van Algerije wordt door prominenten uit zijn regerende partij NLF in de steek gelaten. “Hij is geschiedenis”, zei de vroegere woordvoerder en nu een van de hoogste partijbonzen, Hocine Kheldoun, op televisie.

Het leger, dat de laatste decennia een hoofdrol speelde in de Algerijnse politiek, blijft in de kazernes. Het houdt afstand tot de regerende kliek van het 82-jarige staatshoofd, dat al twintig jaar aan de macht is. Intussen demonstreerden weer vele tienduizenden, net als de vorige drie weken, op het Grande Poste Plein in de hoofdstad Algiers. Zij eisen het onmiddellijke aftreden van Bouteflika.

Zijn toezegging dat hij niet voor een vijfde keer verkiesbaar zal zijn als president is onvoldoende garantie voor Algerijnen dat hij en zijn entourage ook verdwijnen van het politieke toneel. Bouteflika stapte niet op. Hij stelde verkiezingen van april uit tot een niet nader genoemde datum.

Nieuwe premier Ondertussen benoemde hij een nieuwe premier, Noureddine Bedoui. Die beloofde op korte termijn een nieuwe regering te vormen bestaande uit technocraten en jonge Algerijnen. De kersverse minister-president wil met de oppositie in gesprek om een nieuwe grondwet te ontwerpen die rekening houdt met de grieven van de demonstranten. Bedoui wil een conferentie beleggen met alle betrokkenen, zei hij donderdagavond laat. Dit moet dan leiden tot een rustige overdracht van de macht. De toezegging dat hij niet voor een vijfde keer verkiesbaar zal zijn als president is onvoldoende garantie voor Algerijnen Maar bij de protesten van vrijdag zien de demonstranten er geen brood in. Zij vermoeden dat het een rookgordijn is van de president en zijn regerende NLF-partij om grip te krijgen op de situatie en een strategie te ontwikkelen om hun macht te continueren. Ze beschuldigen het staatshoofd ervan zijn termijn zo op illegale wijze te verlengen. Bouteflika laat niets los over een eventueel aftreden. Maar in de eigen gelederen heeft de politieke onrust zich nu ook verspreid. Kheldon gaf toe dat zijn regerende partij vooruit moet kijken en de veranderingen die de demonstranten eisen moet omarmen. De partij van Bouteflika bestaat uit veel veteranen die in de onafhankelijkheidsoorlog tussen 1954 en 1962 hebben gevochten tegen de Fransen. In de jaren negentig hebben zij onder leiding van Bouteflika de burgeroorlog tegen de fundamentalistische moslimbeweging Front Islamique du Salut (FIS) gewonnen. Maar ruim twintig jaar later staat Algerije er slecht voor met een grote werkloosheid onder jongeren. De helft van de bevolking is inmiddels onder de dertig jaar en wil niet langer door een groep oude mannen worden geregeerd.

