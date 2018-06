Algerijns internet gaat tijdens examens op zwart

Het is een extreme maatregel, erkent de minister. Maar ze wil voorkomen dat de leerlingen antwoorden online lekken. De afgelopen twee jaar gebeurde dat namelijk wel. Toen werden de eindexamens massaal gedeeld via internet.

Lees verder na de advertentie

Het ministerie plaatst ook stoorzenders voor mobiele telefoons in iedere ruimte waar een eindexamen wordt afgenomen

"We voelen ons niet prettig bij dit besluit, maar we kunnen ook niet passief toezien hoe een eventueel lek tot stand komt", aldus minister Nouria Benghabrit. Overigens zijn de Algerijnen niet vijf dagen lang afgesloten van het internet. De maatregel geldt tijdens het eerste uur van ieder examen. Facebook gaat de hele periode op zwart.

In totaal nemen er 710.000 Algerijnse scholieren deel aan het eindexamen, dat is een daling van 7,3 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Het ministerie is er alles aan gelegen dat het examen dit jaar wel eerlijk verloopt. Naast het internet dat op zwart gaat, zet het ministerie 700.000 medewerkers in om de examens in goede banen te leiden. Ook plaatst het ministerie stoorzenders voor mobiele telefoons in iedere ruimte waar een eindexamen wordt afgenomen.

Lees ook: Vechtende eekhoorns en een gymleraar op blote voeten; geen pretje voor eindexamenkandidaten Het dierenrijk bemoeide zich dit jaar opvallend vaak met de eindexamens in Nederland.