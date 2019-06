Alexander Pechtold gaat zich buigen over de renovatie van het Binnenhof

Pechtold is ingeschakeld “op basis van zijn kennis en expertise", laat verantwoordelijk staatssecretaris Raymond Knops weten.

Over de geplande verbouwing van het complex is nogal wat commotie ontstaan. Partijen vrezen dat de renovatie, begroot op zo’n half miljard euro, gierend uit de klauwen loopt. Ook zouden er te veel architecten bij het project zijn betrokken. Felle kritiek was er op “megalomane plannen", zoals een tropische kantoortuin. De Kamer hamert op een “sobere en doelmatige” aanpak.

Het is de bedoeling dat Pechtold uiterlijk begin juli zijn advies uitbrengt. Als zogenoemde procesvoorzitter moet hij kijken waar het beter kan. Zo heerst in de Tweede Kamer ook onvrede over de communicatie met de eigenaar van het Binnenhof, het Rijksvastgoedbedrijf van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De renovatie moet midden volgend jaar beginnen. De Tweede Kamer verkast voor zeker vijf jaar naar het oude ministerie van buitenlandse zaken.

