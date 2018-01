Alescon gaat gedupeerde gehandicapten compenseren

Honderden medewerkers die via een schijnconstructie werkten bij het sociale werkbedrijf Alescon krijgen alsnog alles uitbetaald wat ze de afgelopen jaren zijn misgelopen. De Drentse sociale werkvoorziening legt zich neer bij een uitspraak van de rechter eind vorig jaar. Dit oordeel kreeg veel aandacht omdat PvdA-Kamerlid William Moorlag tussen 2015 en 2017 directeur was van Alescon en deze werkwijze destijds verdedigde.

De rechter besliste echter dat de constructie waarmee werknemers sinds 2011 via een uitzendbureau aan het werk waren, niet deugde. Zij hadden in vaste dienst moeten worden genomen bij het sociale werkbedrijf. Ook besloot de rechter dat deze mensen alsnog recht hebben op achterstallig loon.

Juist gehandeld

Alescon kondigde direct aan in beroep te gaan tegen die uitspraak. De sociale werkvoorziening vond dat ze juist had gehandeld en binnen de regels van de wet was gebleven. Daarbij zouden de financiële gevolgen voor de zes betrokken Drentse gemeenten te groot zijn om zich erbij neer te leggen.

Na intensief overleg afgelopen weken met vakbond FNV die de zaak aanspande, heeft het SW-bedrijf toch besloten het hoger beroep in te trekken. "We willen duidelijkheid en rust voor de werknemers", reageert Mirjam Pauwels, de voorzitter van Alescon. Doordat er in de media zoveel reuring ontstond over de kwestie, was er veel onrust op de werkvloer. Alescon wil de werknemers niet nog maandenlang in het ongewisse laten.

We willen duidelijkheid en rust voor de werknemers Mirjam Pauwels, de voorzitter van Alescon

"Het was pijnlijk voor ons dat we beschuldigd werden van schijnconstructies, dat er zulke zware woorden werden gebruikt door de FNV terwijl wij het echt goed bedoelden. De mensen die via het uitzendbureau werkten hadden ook een cao", benadrukt Pauwels. "Na enige tijd waren we het er bij Alescon over eens dat als wij het hoger beroep zouden winnen, we niet het geld weer terug zouden vorderen bij de werknemers. Dat is echt asociaal. Het enige argument om dan nog een beroep door te zetten, is dan dus de verbetenheid om ons eigen gelijk te krijgen. Dat leek ons geen goed argument."