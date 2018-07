Aldi en Lidl doen energiedrankjes in de ban voor jongeren

De supermarktketens Aldi en Lidl gaan stoppen met de verkoop van energiedrankjes aan jongeren. Albert Heijn overweegt een soortgelijke maatregel, maar weet nog niet wanneer het die gaat invoeren. Jumbo overweegt dat niet.

In Engeland besloten vrijwel alle su­per­markt­ke­tens begin dit jaar om de verkoop van ener­gie­drank­jes aan jongeren te staken

Aldi Nederland, goed voor ongeveer 500 winkels, maakte dinsdag bekend dat het vanaf 1 oktober geen energiedrankjes meer verkoopt aan kinderen onder de 14 jaar. De mededeling was nog niet gedaan of branchegenoot Lidl Nederland, 417 winkels, volgde het voorbeeld – maar dan per 1 september. Beide discounters verkopen alleen energiedrankjes van een eigen merk, ze verkopen geen A-merken.

Volgens Nadie Winde, manager bij Aldi, is de bezorgdheid over de consumptie van energiedrankjes door kinderen in de samenleving toegenomen. “Doordat wij energy drinks niet meer aan kinderen verkopen, stimuleren wij hen om een gezonder keuze te maken.”

Voedingscentrum Aldi koos voor de leeftijdgrens van 14 jaar omdat het Voedingscentrum, een instelling die voorlichting geeft over gezonde voeding, meent dat energiedrankjes schadelijk zijn voor kinderen onder de 13 jaar. De drankjes bevatten veel cafeïne en suiker. Daarnaast speelt mee dat alle Nederlanders van 14 jaar en ouder zich moeten kunnen identificeren als de politie daarom vraagt. Aldi heeft niet overwogen om de leeftijdsgrens hoger te leggen. Lidl ook niet, maar gaat dat later mogelijk wel doen. “Dit is de eerste stap en vanaf hier kijken we graag verder of wij de leeftijdsgrens in de toekomst verder verhogen”, meldt een woordvoerder van Lidl Nederland. In Engeland besloten vrijwel alle supermarktketens, waaronder Tesco, Sainsbury’s, Co-op en Aldi Süd, begin dit jaar om de verkoop van energiedrankjes aan jongeren te staken. Daar ligt de grens op 16 jaar.

Legitimeren Of de maatregel veel effect zal hebben, is lastig te bepalen. Aldi zegt niet te weten of zijn energiedrankjes vaak worden gekocht door jongeren onder de veertien. Ook de organisatie Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) weet dat niet. Toch is die blij met de stap van Aldi. Jongeren die bij Aldi energiedrankjes willen kopen, zullen zich vanaf 1 oktober moeten legitimeren als er achter de kassa twijfels zijn over de leeftijd van de koper. Een wettelijke legitimatieplicht is er al voor de aankoop van tabak en alcohol, die niet mogen worden verkocht aan jongeren onder de 18, volgens de Drank- en Horecawet.