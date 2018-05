Alders stapt op en zet Wiebes verder onder druk

Eric Wiebes heeft er een probleem bij. De toch al moeizame relatie met Groningen is verslechterd nu zijn rechterhand in het aardbevingsgebied, Nationaal Coördinator Hans Alders, uit onvrede opstapt. Hij heeft geen vertrouwen meer in Wiebes.

De kern van het conflict is het eenzijdige besluit van de minister van economische zaken en klimaat, eerder deze maand, om een deel van de versterkingsoperatie stil te leggen. Het betreft iets minder dan 1600 woningen. De bewoners hebben al te horen gekregen dat hun huis onveilig is vanwege de gaswinning en de daaruit voortvloeiende aardbevingen. Maar ze moeten nog wachten op een advies over sloop, dan wel renovatie.

Wiebes denkt dat, nu de gaswinning versneld naar beneden gaat, er ook minder huizen hoeven te worden verstevigd: “Er is reëel zicht op een afnemend bevingsrisico. Daarom is ook een herbezinning op de versterkingsoperatie aan de orde”, aldus de minister. Hij hoopt daar begin juli meer duidelijkheid over te kunnen geven, als er een onderzoeksrapport van de Mijnraad ligt.

Bestuurders in Groningen zijn ontstemd en liepen vorige week boos weg uit een overleg met het ministerie. Met het opstappen van Hans Alders als Nationaal Coördinator is de situatie verder geëscaleerd. De samenvatting van Tweede Kamerlid Sandra Beckerman (SP): “De chaos is compleet”.

Harde kritiek Alders stuurde gisteren een ontslagbrief naar Wiebes met daarin opvallend harde kritiek. De Nationaal Coördinator ziet toe op de uitvoering van de versterkingsoperatie en maakt daarom afspraken met bewoners. Alders heeft gedupeerden beloftes gedaan over herstel van hun woningen, schrijft hij, die door toedoen van de minister niets meer waard zijn. “Hoe kan ik vertrouwen herstellen als ik mijn afspraken niet nakom? Voor mijzelf geldt dat daarmee mijn integriteit in het geding is.” Hoe kan ik vertrouwen herstellen als ik mijn afspraken niet nakom? Hans Alders, Nationaal Coördinator Groningen Alders ziet geen andere mogelijkheid dan opstappen. Hij begon drie jaar geleden als NCG en geeft inmiddels leiding aan een organisatie van meer dan honderd ambtenaren. Wiebes liet het bij een korte reactie. Hij zegt ‘begrip’ te hebben voor het besluit van Alders en dankt hem voor ‘de grote betekenis van zijn inspanningen voor Groningen’. Opvallend is dat Wiebes erbij vermeldt dat ‘de aanpak van de aardbevingsproblematiek een nieuwe fase is ingegaan. Dit leidt tot nieuwe verhoudingen’. Met andere woorden: het kabinet heeft eerder besloten de gaswinning in Groningen geheel te stoppen. Nu trekt ‘Den Haag’ de regie over de versterkingsoperatie nadrukkelijker naar zich toe. Vooralsnog schaart alleen zijn eigen partij zich volmondig achter Wiebes Dat betekent dat de rol van de Nationaal Coördinator kleiner wordt. Alders heeft dat gemerkt, hij voelt zich buitenspel staan. Uit zijn ontslagbrief aan Wiebes: “Ik heb geconstateerd dat gaande het proces u steeds minder vertrouwen heeft in de adviezen van de NCG. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat in een aantal gevallen met dedain over de NCG wordt gesproken.” De minister zal de groeiende onvrede snel willen smoren. Eerst moet hij de Kamer, tijdens een debat volgende week, ervan overtuigen dat zijn pas op de plaats in Groningen verstandig is. Vooralsnog schaart alleen zijn eigen partij zich volmondig achter hem. “Een nieuwe fase vraagt ook om een schone lei in Groningen”, aldus VVD’er Dilan Yesilgöz. Daarnaast moet Wiebes de impasse met het noorden zien te doorbreken. De blijdschap over het ferme gasbesluit (winning stopt uiterlijk in 2030) is in Groningen inmiddels verdampt, in de wetenschap dat de onzekerheid onder de mensen in het aardbevingsgebied nog even groot is. Er is niet alleen onduidelijkheid over wanneer welk huis zal worden gerenoveerd, nog altijd liggen er duizenden schademeldingen van Groningers die nog niet zijn afgehandeld. Ook daar zit geen schot in.

