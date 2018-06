Alders: Mijn integriteit is in het geding

Wordt het massale sloop en versterking van huizen of gaat er toch behoorlijk minder geld naar Groningen? Die vraag hing vanmiddag boven het bezoek van Hans Alders aan Den Haag. Kamerleden wilden graag uitleg over het vertrek van de PvdA’er, die het afgelopen jaar de grootschalige versterkingsoperatie in gang zette. De Tweede Kamer debatteert morgen met de minister van economische zaken over diens besluit versneld te stoppen met de gaswinning in Groningen.

Lees verder na de advertentie

Alders stapte vorige week plotseling op als Nationaal Coördinator. Vlak daarvoor was het overleg tussen de minister en de provincie en de aardbevingsgemeenten vastgelopen. “Mijn integriteit is in het geding”, zei Alders vandaag. “Ik was de man met wie de Groningers afspraken maakten, aan de keukentafel of in het dorpshuis. En die gaan nu op de lange baan.” Volgens Alders is het vertrouwensbeginsel geschonden. Hij doelde daarmee op het besluit van Wiebes om de versterking van bijna 1600 huizen voorlopig stil te leggen. Deze huizen zijn al onveilig verklaard en konden ieder moment gerenoveerd of gesloopt en herbouwd worden.

Ik was de man met wie de Groningers afspraken maakten, aan de keukentafel of in het dorpshuis Hans Alders

Wiebes wil eerst wachten op een nieuw advies over de risico’s van aardbevingen, nu de aardgaswinning sneller wordt teruggeschroefd. Alders noemde dat terugschroeven ‘nog steeds een fantastisch besluit’. “Maar het verandert niets aan de veiligheid van de huizen nu.” Bestuurders en bewoners in Groningen vrezen dat Wiebes veel minder huizen wil versterken, en ook minder drastisch.

Kritiek was er ook op Alders, vooral van de regeringspartijen. Waarom er dit jaar nog maar 30 huizen versterkt zijn, wilde CDA-Kamerlid Agnes Mulder weten. Volgens Alders kwam alles net op stoom: ruim 1700 huizen worden nu aangepakt, bijna 1600 adviezen lagen klaar en voor de zomer komen daar nog 1500 bij. In het meest getroffen gebied staan volgens hem 22.000 huizen. “Dit is geen militaire operatie. Het grijpt mensen bij de keel. Alles is samen met de bewoners gedaan.”

Dit is geen militaire operatie. Het grijpt mensen bij de keel.

Ook vroegen de Kamerleden zich af wie nu de klus moet afmaken. Alders zei het niet met zoveel woorden, maar gaf aan dat hij als Nationaal Coördinator in een onmogelijke positie zat. Formeel heeft de NCG geen bevoegdheden. Volgens Alders moet dat anders. Ook dat zal morgen een vraag voor de minister zijn.