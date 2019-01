Albert Heijn trekt de kar voor Ahold Delhaize

Ahold Delhaize heeft zijn omzet in het afgelopen kwartaal verder weten op te krikken met drie procent. Het Nederlands-Belgische supermarktconcern deed vooral in Nederland goede zaken. Zowel de fysieke winkels als de webwinkel van Albert Heijn bracht meer boodschappen aan de man. Het marktaandeel van de grootgrutter viel wel wat terug.

De AH-supermarkten, webwinkel ah.nl en AH-telg bol.com wisten 3,3 procent meer te verkopen dan vorig jaar. Maar ook de filialen bij de zuiderburen deden het goed. Belgische AH-vestigingen slaagden erin drie procent meer te verkopen dan in dezelfde periode vorig jaar. Nog geen twee weken geleden kondigde het bedrijf dan ook aan dat een uitbreiding in België aanstaande is. ‘Appie’ boert daar goed vanwege de ‘Nederlandse prijzen'. Belgen zijn bij Belgische supers vaak wat duurder uit.

Ook in de VS gaat het prima Hoe goed het in Nederland en België ook gaat, het meeste geld (66 procent) verdient Ahold Delhaize in de Verenigde Staten. Ook daar boerde het concern afgelopen kwartaal goed. Het bedrijf zag zijn omzet in de VS met 2,7 procent stijgen. Mooie cijfers die deels te danken zijn aan het goede weer en de lage inflatie. Ook deden Amerikanen vaker dan daarvoor hun boodschappen online, al blijven ze achter bij de vanaf de bank shoppende Nederlanders. Ahold Delhaize zette de afgelopen jaren in op online boodschappen doen, maar vestigt nu alle aandacht op het proeven van verse producten. Hiermee volgt het concern de trend die supermarkten als Marqt en Jumbo enkele jaren geleden aanjoegen. Met zogeheten foodmarkten (overdekte hallen waar koks vers voedsel bereiden) proberen deze supers nieuwe klanten te lokken.

Vrouwelijke directeur Marit van Egmond in 2016, toen nog directeur merchandising en sourcing, met toenmalig staatssecretaris Martijn van Dam. © ANP Aan Marit van Egmond de taak om Ahold Delhaize door deze nieuwe ontwikkeling heen te loodsen. Van Egmond neemt per 1 februari het roer over van de huidige directeur Wouter Kolk. Daarmee stelt het concern zijn eerste vrouwelijke directeur aan. Van Egmond, op dit moment directeur commercie van Albert Heijn, begon haar carrière als management-trainee bij Ahold en bekleedde er vervolgens diverse commerciële, operationele en managementfuncties. Zo was ze ook directeur van Gall&Gall. In haar nieuwe rol blijft ze rapporteren aan Wouter Kolk. In oktober 2018 werd Kolk topman van Ahold Delhaize in Europa en Indonesië.

