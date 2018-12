Albert Heijn kiest voor meer vers en minder vuilniszakken

Volgens een zegsman van Albert Heijn zijn de veranderingen het gevolg van wijzigingen in het gedrag van consumenten. Die verwachten van hun supermarkten meer verse waar en meer ‘beleving’, zoals het zelf tappen van noten of het zelf persen van jus d’orange. Tegelijkertijd wijkt die consument voor zijn boodschappen, in elk geval voor sommige boodschappen, vaker uit naar het internet: naar bezorgdiensten zoals AH.nl of internetwarenhuizen als Bol.com.

Ruimte Dat betekent dat er ruimte ontstaat op schappen waar nu huishoudelijke artikelen als theedoeken, diervoeding, vuilniszakken en shampoo’s staan. “We blijven die producten wel verkopen in de supermarkten”, meldt de woordvoerder. Dit jaar zijn er naar zijn zeggen al zo’n twintig AH-vestigingen verbouwd: er is in die winkels meer ruimte gekomen voor verse waar, kant- en klaarproducten, de broodafdeling en kazen. Volgend jaar krijgen 150 AH-winkels zo’n veranderbeurt. Daarna volgen er nog meer. Albert Heijn telt nu ruim duizend vestigingen, variërend van grote supermarkten tot kleine AH to Go’s. Dat worden er waarschijnlijk niet meer en volgens Wouter Kolk, chef van Ahold Delhaize Europa, mogelijk wat minder. Tot nu toe sloot Albert Heijn jaarlijks een paar vestigingen en opende het er meestal wat meer, voornamelijk in nieuwe winkelcentra. “We zitten aardig vol”, zegt de woordvoerder, die daarbij verwijst naar het veranderende consumentengedrag én het marktaandeel dat Albert Heijn heeft: ruim 35 procent.

Trouwe klanten De zegsman wil niet zeggen of die pas-op-de-plaats te maken heeft met een teruglopend klantenbestand bij de AH-winkels. Volgens marktonderzoeker GfK is het percentage huishoudens dat in een jaar (wel eens) bij een AH-winkel shopt de afgelopen twee jaar licht gedaald. In 2016 kwam 88 procent van het aantal huishoudens (wel eens) langs bij Albert Heijn.

De zegsman van Albert Heijn benadrukt wel dat Ahold Delhaize, het moederconcern van Albert Heijn, vooral kijkt naar de klandizie van al zijn bezittingen tezamen. Ahold is ook eigenaar van bezorger AH.nl en van internetwarenhuis Bol.com. Volgens het GfK shoppen trouwe klanten van Albert Heijn steeds vaker bij AH.nl.

Stamppot Albert Heijn gaat zich ook richten op het bezorgen van maaltijden. Hoe het bedrijf dat gaat doen, is nog niet precies bekend. Wel zijn er, volgens Kolk in een vraaggesprek met Het Financieele Dagblad, gesprekken geweest met bezorgerbedrijven als Deliveroo en Thuisbezorgd.nl. Albert Heijn gaat in Amsterdam een keuken openen, waar bijvoorbeeld soepen, boerenkoolstamppot en salades worden gemaakt. Hoe die maaltijden bij de consument gaan komen, is volgens de zegsman nog niet uitgemaakt. Of er elders in Nederland meer keukens bij komen, ook niet. De keukens komen niet in winkels. Eethoeken komen daar niet, meldt hij.

Grootste Albert Heijn is met afstand de grootste supermarktketen van Nederland. Het wordt gevolgd door Jumbo, dat dit jaar een deel van de Emté-supermarkten overnam van groothandel Sligro. Jumbo kocht in 2016 de restaurants van La Place (die van V & D waren) en in 2017 de 18 wegrestaurants van AC.

