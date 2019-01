Albert Heijn gaat flink uitbreiden in België

Albert Heijn is al sinds 2011 actief in Vlaanderen en heeft er nu 42 winkels. Door het samengaan van Ahold en het Belgische Delhaize in 2016 rees de vraag of het niet beter was de Belgische Albert Heijns om te vormen tot Delhaize-winkels. Het gefuseerde supermarktconcern heeft de situatie een tijdje aangekeken, maar wil in België toch verder met Albert Heijn.

Nederlandse prijzen Het Nederlandse merk doet het naar eigen zeggen erg goed bij de Belgen, omdat de keten er kan adverteren met ‘Nederlandse prijzen’. In het Belgische supermarktlandschap liggen de prijzen door de bank genomen iets hoger, maar Albert Heijn kan dat omzeilen door zijn Vlaamse filialen vanuit Nederland te bevoorraden. ‘Appie’ krijgt in België gezelschap van Jumbo Een maand geleden zei Albert Heijn nog te verwachten dat het aantal winkels van het bedrijf, nu ruim duizend in Nederland en België, niet verder zal stijgen. Wouter Kolk, chef van Ahold Delhaize Europa, zei dat het er mogelijk zelfs wat minder zouden worden. ‘Appie’ krijgt in België gezelschap van Jumbo. De nummer twee van Nederland verwacht dat zijn eerste filialen in België in het vierde kwartaal van dit jaar opengaan. Financieel topman Ton van Veen van Jumbo wilde eerder deze maand niet zeggen op hoeveel Belgische winkels hij precies mikt. “We kijken eerst of de formule aanslaat in België”, stelde hij. Delhaize Le Lion telt rond de achthonderd winkels in België. Dat moeten er over drie tot vier jaar zo’n negenhonderd zijn. De Delhaize-filialen zullen ook gaan samenwerken met webwinkel bol.com. De Belgische Albert Heijn-zaken hebben nu al pakketophaalpunten van bol.com, net als in Nederland het geval is.

