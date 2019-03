Albanië probeert toeristen te lokken met pijnlijke reclame

Promopraat dus, maar veel kenners weten inderdaad: een groot deel van Albanië geldt als een van de weinige ongerepte stukjes Europa.

De slogan van de nieuwe campagne doet echter menig wenkbrauw fronsen. “Be taken by Albania” - dat kan zoiets betekenen als “laat je in vervoering brengen door Albanië”. Maar ook: “laat je ontvoeren door Albanië”. Misschien niet heel gelukkig gekozen, gezien het hardnekkige imago van het land als roversnest?

Prostituee

Jawel hoor, vinden de makers van de site. Sterker nog: de dubbelzinnigheid blijkt opzet. “Hoewel we begrijpen dat zo’n imago goede films kan opleveren, zoals ‘Taken” (2008), is het helemaal niet waar! In werkelijkheid is Albanië een prachtig en ongelooflijk veilig land om te bezoeken en in te leven”, valt op de site te lezen. In de genoemde film speelt acteur Liam Neeson een vader wiens dochter door Albanese criminelen wordt ontvoerd en als prostituee verhandeld. Niet iets waar je als land mee in verband gebracht wilt worden, lijkt het, maar op de site staan een clip en een petitie om Neeson over te halen naar Albanië te komen.

Pijnlijk is dat de acteur vorige maand in opspraak raakte. In een interview verklaarde hij dat hij veertig jaar geleden, na een verkrachting van een vriendin door een zwarte man, op jacht ging naar een (willekeurige) ‘zwarte klootzak’ die hij kon vermoorden.

Hoe dan ook doet de leus wat hij moet doen: hij valt op. Sommige buitenlandse media spreken van een grove blunder - de Britse Telegraph vindt de misstap een kandidaat voor de slechtste toerismeslogan ter wereld. “Wat je gevoelens van de campagne ook zijn”, schrijft de invloedrijke Lonely Planet, “wij namen Albanië vorig jaar op in onze lijst van tien beste vakantiebestemmingen in Europa.”