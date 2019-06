Alarmnummer 112 is in veel regio's onbereikbaar, ook KPN kampt met storing

Mensen worden opgeroepen om hulpverzoeken via Twitter of Facebook naar de politie te sturen. In geval van nood of bij een onveilige situatie op een snelweg kunnen mensen bellen met Rijkswaterstaat op telefoonnummer 0800-8002, laat de politie weten.

Lees verder na de advertentie

Ook telefoonprovider KPN laat weten dat er een grote storing is. Vanuit verschillende plekken in het land komen meldingen dat mensen niet kunnen bellen met hun mobiel of vaste telefoon. Hoe groot de storing is, is nog niet bekend. Woordvoerders van KPN zijn telefonisch ook niet bereikbaar.

Meerdere gemeenten zijn uit de lucht, evenals het landelijke storingsnummer voor gas en elektriciteit.

Dit bericht wordt aangevuld.