Alarmnummer 112 is in veel regio's onbereikbaar, alternatief nummer geopend

Ook voor het nummer 0900-8844, voor niet-spoedeisende gevallen, is een alternatief: 088-9659630.

Veiligheidsregio’s in het land sturen extra agenten en ambulances de straat op vanwege de storing. “Momenteel zijn alle agenten in dienst de wijk in gestuurd”, meldt de landelijke politie. “Ambulances en politie gaan zichtbaar op straat rijden. Houd hen aan bij spoedvragen”, tweet Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Ook zijn veel regio's hun brandweerposten aan het bemannen.

Bij een onveilige situatie op een snelweg kunnen mensen bellen met Rijkswaterstaat op telefoonnummer 0800-8002.

Hulpverzoeken kunnen ook via Twitter en Facebook naar de politie gestuurd worden.

KPN

Ook telefoonprovider KPN laat weten dat er een grote storing is. Vanuit verschillende plekken in het land komen meldingen dat mensen niet kunnen bellen met hun mobiel of vaste telefoon. Hoe groot de storing is, is nog niet bekend. Woordvoerders van KPN zijn telefonisch ook niet bereikbaar.

Meerdere gemeenten zijn uit de lucht, evenals het landelijke storingsnummer voor gas en elektriciteit.

Dit bericht wordt aangevuld.

Agenten zelf hebben ook moeite om elkaar te pakken te krijgen. “Soms lukt het wel en soms niet, niet iedereen is altijd bereikbaar. Het is niet optimaal”, zegt een woordvoerder van de Landelijke Eenheid.

De grote storing bij KPN wordt veroorzaakt door een probleem in het 4G-gedeelte van het netwerk van de provider. “Bellen lukt, tot dusver, wel wanneer 4G uit wordt gezet, belangrijk is wel dat de gesprekspartner dit ook doet”, laat het bedrijf op een klantenforum weten. Het is nog niet duidelijk wat er precies aan de hand is en hoelang het duurt voordat de problemen zijn verholpen.