Alarm over seksueel geweld tegen Rohingya

William Lacy Swing van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) zegt geschokt en bezorgd te zijn. Hij reageert op getuigenissen over seksueel geweld en verkrachting tegen Rohingya die net zijn aangekomen in Cox's Bazar in Bangladesh. De organisatie meldde woensdag in een verklaring dat IOM-artsen tientallen vrouwen hebben behandeld die 'gewelddadig seksueel misbruik' hebben ervaren. Het daadwerkelijke aantal misbruikte vrouwen ligt waarschijnlijk veel hoger.



De IOM coördineert de humanitaire hulpverlening aan de circa 480.000 vluchtelingen die sinds 25 augustus zijn aangekomen in Cox's Bazar. Persbureau AP schrijft dat een moslimechtpaar hun 9 kinderen liet vluchten en zelf achterbleef om voor zijn winkel en land te zorgen. Toen militairen uit Myanmar kwamen, sloegen ze de man in elkaar en werd de vrouw het slachtoffer van groepsverkrachting.