Al tien jaar turnen op topniveau: Sanne Wevers blikt terug én vooruit

Anoniem kan Sanne Wevers nooit meer een turnhal binnenlopen. Als olympisch kampioene van Rio 2016 op de balk weet de 26-jarige Almelose dat alle ogen op haar zijn gericht. Zo ook vandaag in de SSE Hydro in Glasgow waar de Nederlandse turnvrouwen de kwalificaties afwerken voor de finale van de landenwedstrijd (zaterdag) en de toestelfinales (zondag) van de Europese kampioenschappen.

“Grappig, want mijn eerste reactie was toen, dat iedereen er zo’n big deal van maakte. Voor mij was het wel oké, leuk”, lacht Wevers. Later kwam het besef dat het toch wel bijzonder was, twee gouden medailles in een wereldbeker. “Als ik er nu op terugkijk, turnde ik daar op balk al een behoorlijk niveau. Er zitten nog steeds onderdelen van toen in mijn oefening. Alleen is de oefening meegegaan in de tijd.”

Tien jaar terug beleefde Wevers als zeventienjarig meisje haar internationale doorbraak in Glasgow. Niet in de SSE Hydro met een capaciteit van 13.000 toeschouwers, maar in de veel kleinere Kelvin Hall. De wereldbekerwedstrijd leverde Wevers twee keer goud op, op de balk en op de brug. “Dat staat mij nog goed bij”, zegt ze als haar gedachten teruggaan naar die prestaties in de Schotse stad.

'Te oud'

Zelf is Wevers ook meegegaan in de tijd. Van de acht finalisten op balk in Glasgow in 2008 is zij als enige nog actief. “Oh wat erg”, zegt ze, “dan voel ik me wel heel oud.” Voor een turnster is ze dat ook, al zijn de tijden wel veranderd. De leeftijden in het vrouwenturnen zijn de laatste jaren gestegen, in 2008 was het volstrekt ondenkbaar dat iemand van 26 jaar nog op topniveau meedraait.

“Het is allang niet meer zo dat je als zestienjarig meisje over je hoogtepunt heen bent en stopt”, aldus Wevers. Ze zegt dat het in de turnsport geaccepteerd is dat turnsters tot ver in de twintig doorgaan. Eén uitzondering ziet ze wel: de wereldkampioenen meerkamp zijn vaak nog piepjong, zoals de 16-jarige Amerikaanse Morgan Hunt, die vorig jaar in Montreal de allround wereldtitel veroverde.

Wevers: “Je ziet dat die pubers de combinatie van de vier toestellen beter aankunnen dan de volwassen vrouw. Een van de redenen dat meisjes in vroeger tijden veel eerder afhaakten, is volgens mij dat ze destijds niet wisten hoe het lichaam van een vrouw zou kunnen omgaan met trainen, belastbaarheid en herstel. Nu is algemeen bekend wat je met een volwassen lichaam kunt doen.”