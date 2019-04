Al stijgt het aantal bouwbedrijven naar recordhoogte, ze kunnen de vraag niet aan

Het recordaantal bouwbedrijven verlost de sector niet van het grote personeelstekort. Nederland heeft nog nooit zoveel ondernemers in de bouw gehad als in afgelopen januari, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal groeide vorig jaar tot bijna 182.000. Maar door het grote aantal eenmanszaken, blijft de vraag naar bouwprojecten groter dan het aantal handen in de bouw kan realiseren.

Eénpitters in de bouw maken ­liefst 85 procent van het aantal bouwbedrijven uit. In 2010 was nog 77 procent van de bouwbedrijven een eenmanszaak. “Tijdens de crisis zijn veel mensen in de bouw ontslagen, die in de tussentijd voor zichzelf zijn begonnen”, zegt CBS-woordvoerder Marjolijn Jaarsma. Het aantal grote bouwbedrijven nam af.

De toename van het aantal bedrijven betekent niet dat er meer mensen in de bouw werken; in 2017 waren dat er 457.000. Het was het eerste jaar dat het aantal weer steeg, nadat het na de crisis bleef ­afnemen. Voor de crisis waren er nog 534.000 bouwvakkers. “Het zal nog wel even duren voor we weer op dat niveau zitten”, aldus Jaarsma.

Bijna 60 procent van de bouwbedrijven met meer dan tien per­so­neels­le­den verwacht de prijzen dit kwartaal te verhogen

Grote tekorten Als het aan de markt ligt, is dat liever vandaag dan morgen. De economie trekt aan en dat heeft zijn weerslag op de bouwsector. Jaarsma: “Alles groeit enorm: transport, huizen, horeca, noem het maar op. Ook de woningmarkt groeit, de bouw profiteert daarvan mee.” De omzet steeg vorig jaar met ruim 10 procent, bleek uit eerdere CBS-cijfers. Het hoogste percentage in meer dan tien jaar. De keerzijde is dat de bouwsector niet een-twee-drie aan de grote vraag kan voldoen. De sector kampt met personeelstekorten, zegt Coen van Rooyen, jurist bij NVB Bouw, vereniging voor ontwikkelaars en ondernemers in de bouw. Van Rooyen: “Er ­komen meer bedrijven bij, maar de vraag stijgt harder dan het aantal handen.” Van Rooyen ziet een groot tekort aan installateurs, metselaars en timmermannen. Bijna 60 procent van de bouwbedrijven met meer dan tien personeelsleden verwacht de prijzen dit kwartaal te verhogen, blijkt uit een meting van het Economisch Instituut voor de Bouw. Dat alles helpt niet mee om de krapte op de woningmarkt op te lossen. Eind vorig jaar stonden er 22 procent minder woningen te koop dan een jaar eerder, zo blijkt uit cijfers van makelaarsvereniging NVM. De gemiddelde verkoopprijs van huizen was eind 2018 een tiende hoger dan het jaar ­ervoor.

