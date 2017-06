Al-Shabaab valt militaire basis in Puntland aan

In de semi-autonome regio Puntland, gelegen in het noorden van Somalië, heeft de islamitische terreurgroep Al-Shabaab een aanval op een militaire basis opgeëist. Volgens de aan Al-Qaida gelieerde terreurgroep werden 61 militairen van het regeringsleger gedood. Het blijft wel onduidelijk of de aanslag is uitgevoerd door Al-Shabaab zélf of dat afgescheurde groepjes die gelinkt zijn aan Islamitische Staat achter de aanval zitten. De regering in Puntland ontkent het hoge dodental. Een militair spreekt van ongeveer twintig slachtoffers.

Lees verder na de advertentie

Puntland bleef tot nu toe redelijk gespaard van Al-Shabaabs terreur. Het benoemde zichzelf in 1998 tot autonome regio omdat het in de Somalische hoofdstad Mogadishu maar niet lukte een stabiele regering op de rails te krijgen. Een status die Puntland tot op heden nog heeft, al is het nog wel de bedoeling om ooit weer onder een centrale Somalische regering te vallen. Volledige onafhankelijkheid is nooit de intentie geweest.

Ondanks het beperkte aantal aanslagen en een sterker anti-terreurbeleid dan het ongeregelde zuiden van Somalië hebben terroristische organisaties zich de laatste jaren wel stilaan kunnen ontplooien in Puntland. Begin 2016 ontstonden er scheuren in de lokale clanstructuren, daarbovenop zijn veiligheidsdiensten aan het muiten geslagen omdat ze niet betaald werden.

Vanuit het Galgala-gebergte, dicht bij de getroffen militaire basis, probeert Al-Shabaab nu een guerrillaoorlog te ontketenen tegen het Puntlandse regeringsleger. Echt bedreigen konden ze, op een zelfmoordaanslag in de havenstad Bossaso na, nog niet. Daarnaast moet Al-Shabaab in Puntland ook afrekenen met aan IS verbonden terreurgroepjes.

Vanuit de bergen tracht Al-Shabaab een oorlog te ontketenen

Niet de eerste keer Die milities kwamen tot stand nadat een belangrijke Al-Shabaab-militant zich afscheidde om IS ook in Puntland op de kaart te zetten. Dat schoot bij Al-Shabaab in het verkeerde keelgat en zorgde ervoor dat de twee islamitische groeperingen elkaar begonnen te bestoken. Het is in ieder geval niet de eerste keer dit jaar dat Al-Shabaab zijn pijlen zou richten op een militaire basis. In januari vielen militanten al een luchtmachtbasis aan in het zuiden van Somalië, het gebied waar de terreurgroep van oorsprong het sterkst is. Het verloor daar de afgelopen tijd wel heel wat terrein en invloed. Een militaire missie van de Afrikaans Unie, waar Oeganda, Kenia en Ethiopië deel van uitmaken, lijkt de terroristen eindelijk wat in bedwang te kunnen houden na zeer bloederige jaren. Tussen 2013 en 2016 pleegde de groep zowel in Somalië als in Kenia een hele reeks aanslagen in hotels en andere publieke plaatsen, met de aanslag op het winkelcentrum Westgate in Nairobi als bekendste gruweldaad. Met de aanslag in Puntland rijst de vraag of die militaire missie niet nog strenger moet optreden tegen terroristen. Nu probeert die vooral belangrijke steden te beschermen. Als ze terreur willen verdrijven uit Somalië, zullen ze een mandaat moeten krijgen om de aanval te kiezen.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.