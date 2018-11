Al meer dan twintig doden door bosbranden Californië

Met name het stadje Paradise, zo’n 145 kilometer ten noorden van Sacramento, is hard getroffen door de bosbrand die donderdagochtend ontstond. Door Camp Fire, zoals de brand daar wordt genoemd, gingen duizenden huizen en bedrijven in vlammen op. Doordat het vuur zich snel verspreidde, moesten de 27.000 inwoners in allerijl hun huis verlaten.

Ook in Malibu, in de buurt van Los Angeles, hebben duizenden mensen hun huizen moeten verlaten door een andere grote natuurbrand. Daar zijn twee mensen omgekomen, al staat nog niet helemaal vast of die slachtoffers daadwerkelijk door de brand om het leven zijn gekomen.

Donderdag werden vijf slachtoffers slachtoffers verbrand in hun auto’s. Een dag later werden nog eens de lichamen van vier slachtoffers gevonden, maakte de sheriff van Butte County bekend. En zaterdag kwamen er nog eens 14 lichamen bij. De doden moeten nog geïdentificeerd worden. Dat moet gebeuren via een mobiel DNA-laboratorium. Families die vermisten hebben opgegeven worden aangemoedigd om materiaal af te staan om het identificatieproces te bevorderen.

De branden zijn de op drie na dodelijkste in de staat en worden gevoed door harde wind. In het zuiden van de staat is dat de Santa Ana, een droge en warme wind uit de hoge woestijngebieden in het oosten. Die zorgt ervoor dat vegetatie opdroogt en dat een eenmaal ontstane brand snel om zich heen grijpt.

Klimaatverandering In Californië en de rest van het droge westen van de VS zijn er de laatste decennia niet structureel meer bosbranden. Wel stijgen het aantal verbrande hectaren bosgebied en de kosten. Behalve de wind draagt paradoxaal genoeg ook het nattere weer in Californië bij aan de hevigheid van de branden. De afgelopen winter kwam er een einde aan een jarenlange droogte, wat zorgde voor extra groei van gras en struiken in bosgebieden. In de zomer en herfst zorgt dat voor veel droge, brandbare massa. Ook klimaatverandering draagt daaraan bij: de nachttemperaturen zijn hoger, wat uitdroging bevordert. De laatste tijd wordt vaak besloten om in gebieden waar niemand woont branden te laten uitwoeden of zelfs aan te steken. Maar de groei van de bevolking maakt dat branden sneller dan vroeger een bedreiging zijn voor bewoners.

Mismanagement Ondertussen oordeelt President Donald Trump dat falend bosbeheer de oorzaak is van de dodelijke bosbranden in Californië. Op Twitter ging hij zaterdag in op de verwoesting van het stadje Paradise en de bedreigde badplaats Malibu. “Miljarden dollars worden ieder jaar uitgegeven, toch kost het vele mensenlevens, allemaal door vreselijk mismanagement van de bossen. Er moet nu een oplossing komen, of de overheidsbetalingen worden stopgezet’’, schreef hij. “Er is geen andere oorzaak voor deze enorme, dodelijke en kostbare branden in Californië dan dat het bosbeheer zo slecht is.’’

