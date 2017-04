Al in 1613 kon je het stampvoeten van Erdogan voelen aankomen

Bij mijn weten was de laatste uiting van animositeit die van een Turkse boer die zijn Nederlandse koeien terug wilde sturen. Terwijl we van ouds toch heel goede betrekkingen met elkaar onderhielden.

Lees verder na de advertentie

Die betrekkingen gaan eigenlijk terug tot de zestiende eeuw, toen de Republiek in oorlog was met de Spanjaarden, en er rond 1566, na de eerste beeldenstorm, eerste contacten waren tussen de Ottomaanse sultan en de Nederlanden onder Willem van Oranje.

Rond 1566 waren er eerste contacten tussen de Ottomaanse sultan en Willem van Oranje

De Ottomanen en de Nederlanden deelden een gemeenschappelijke vijand en in Hollandse kring ging de leus 'Liever Turks dan paaps' rond: de Watergeuzen droegen een penning in de vorm van een halve maan met die tekst erop.

Tot werkelijke diplomatieke betrekkingen kwam het pas in 1612 door toedoen van Cornelis Haga (1578-1654). De Schiedamse rechtsgeleerde wist zich als eerste gezant van de Republiek der Verenigde Provinciën in mei van dat jaar te vestigen bij het Ottomaanse hof in Istanbul.

Aan deze grondlegger van de diplomatieke, culturele en handelsbetrekkingen tussen Nederland en Turkije is een aardig boek gewijd dat bij de viering van vierhonderd jaar betrekkingen in 2012 werd gepresenteerd.

'Cornelis Haga' heet het, met als ondertitel 'Diplomaat & pionier in Istanbul'. Het werd geschreven door Hans van der Sloot en Ingrid van der Vlis.

(Tekst gaat verder onder de afbeelding)

© Wim Boevin000

De auteurs beroepen zich voor een deel op de brieven die Haga vanuit Istanbul schreef. Ik las het met genoegen, vooral ook het verslag van die allereerste audiëntie bij de sultan - Ahmed I - in het Topkapi-paleis. Bij de eerste poort werden Haga en zijn kleine gezelschap verwelkomd door een wacht van honderd man, bij de tweede poort wachtte de Turkse krijgsmacht, bestaande uit tienduizend janitsaren (elite-soldaten) en tweeduizend ruiters.

Na een maaltijd met de divan - de regering van grootvizier en viziers - werd Haga voorgeleid aan de sultan. Die rustte op een ligbank op een tabernakel gedragen door vier marmeren kolommen en gedecoreerd met zoveel gouden tapijten, diamanten, parels en robijnen dat het 'een hemel van sterren scheen te wesen'. Overigens zei de sultan bij de audiëntie geen woord.

Bij een tweede ontvangst, een jaar later, bracht Haga een schip vol geschenken mee van de Staten-Generaal: vierhonderd meter fluweel, satijn en fijn Hollands linnen, rijkversierde stoelen, verguld lakwerk, lantaarns, lampen, twee met goud ingelegde harnassen, vijftig topografische kaarten, kisten Hollandse boter, vierhonderd oude Edammer kazen, schilderijen, boeken (een in rood fluweel gebonden Mercator Atlas), vier kisten Chinees porselein, verrekijkers, vier tonnen ingemaakt gezouten vlees, met parels geborduurde handschoenen. Plus tienduizend dukaten voor de eerste vrouw van de sultan. Die sultan zei weer geen woord.

Twee dagen later liet een hoge dienaar aan Haga weten dat de sultan veel en veel meer had verwacht.

Hier al, in 1613, kon je het stampvoeten van Erdogan voelen aankomen.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.