Al 2,5 miljoen kippen geruimd sinds begin fipronilschandaal

De verwachting was dat de leghennen na een speciaal dieet waardoor zij eerder ruien weer schone eieren zouden leggen. Maar de ontgiftingsperiode duurt langer dan gewenst, waardoor pluimveehouders alsnog besluiten hun stallen met kippen te ruimen.

Al 2,5 miljoen kippen zijn ¬geruimd sinds de fipronilcrisis deze zomer uitbrak, meldt ‘EenVandaag’ op basis van cijfers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De Nederlandse Vakbond Pluimveehouders houdt er rekening mee dat het aantal de komende weken oploopt.

Pluimveehouders die hun kippen op dieet zetten, zien het fipronilgehalte in de eieren soms stijgen in plaats van dalen. Dat komt doordat de kippen de stof deels afbreken via de eieren. Een ander deel gaat via de mest. Omdat de kippen door de mest scharrelen, kunnen zij zichzelf weer besmetten.

Ook het schoonmaken van stallen is lastiger dan gedacht. Ozon en waterstofperoxide zijn middelen geschikt, maar het gebruik is niet zonder risico’s. Zo leidt gebruik van 3 procent waterstof tot ademhalingsproblemen bij kippen. Het middel is door de NVWA verboden.

