Al 18 procent Britse bedrijven verplaatsten banen vanwege brexit

Dat schrijft de krant The Independent, dat zich baseert op een onderzoek van de Britse zakenorganisatie Institute of Directors. Daarin staat ook dat nog eens 12 procent van de bedrijven op het eiland plannen heeft of erover nadenkt om hetzelfde te doen. Ook meldt een deel van de bedrijven in het onderzoek dat het een noodplan in werking zal stellen, zodra brexit daar is.

Lees verder na de advertentie

“De zwaarbevochten reputatie van het Verenigd Koninkrijk als een land met een stabiel en voorspelbaar zakelijk milieu staat zwaar onder druk”, stelt Edwin Morgan van het Institute of Directors. “Onze politieke leiders moeten dat in het achterhoofd houden nu we deze kritieke fase van onderhandelingen ingaan.”

Verontrustende signalen Twee derde van de verplaatste medewerkers is ondergebracht bij vestigingen in een EU-land. De financiële sector trof van alle sectoren de meeste voorzorgsmaatregelen. Zo’n 17 procent van de bedrijven in die branche heeft mensen en middelen naar elders overgebracht. Wetenschappelijke en technische bedrijven volgen, met 14 procent. Een tiende van de informatiebedrijven en 8 procent van de bouwbedrijven hebben ook actie ondernomen, meldt The Independent. De investeringen van Britse automakers zijn in 2018 gehalveerd als gevolg van brexit-on­ze­ker­heid Morgan: “Het is niet prettig om deze verontrustende signalen te onthullen, maar we kunnen niet langer voorbijgaan aan de gevolgen van vertraging en verwarring.” Volgens hem kunnen topondernemers ‘de moeilijke keuzes waar ze tegenaan lopen bij het beschermen van hun bedrijven niet langer negeren’. Het onderzoek van het Institute of Directors is een nieuw signaal dat het voorgenomen vertrek van de Britten uit de Europese Unie veel schade toe kan brengen aan de Britse economie. Een ander is de herhaalde waarschuwing van vliegtuigbouwer Airbus dat die zijn fabrieken moet sluiten als het Verenigd Koninkrijk zonder deal de EU verlaat.

Automakers De brancheorganisatie voor de Britse auto-industrie, onthulde deze week dat de investeringen van Britse automakers in 2018 zijn gehalveerd als gevolg van onzekerheid over brexit. “De overheid moet nu zorgen voor economische stabiliteit en een deal sluiten met de EU die de automobielbelangen in het VK beschermt”, meldt brancheorganisatie in een verklaring op zijn website. Ze vindt dat het land dringend een overgangsregeling nodig heeft die ervoor zorgt dat het bedrijfsleven normaal kan blijven functioneren tot er een handelsovereenkomst ligt tussen het VK en de EU. Autoproducent Jaguar-Land Rover, goed voor zo’n 40.000 arbeidsplaatsen in het Verenigd Koninkrijk, kondigde onlangs aan duizenden banen te schrappen vanwege de naderende Britse uittreding. Daar kwam vorige week nog de mededeling bij dat Jaguar-Land Rover in april zijn fabrieken een week stillegt, vanwege ‘mogelijke verstoringen rondom brexit’. Toch ziet het er niet naar uit dat de grootste autobouwer van Engeland het eiland zal verlaten. Eind vorige jaar liet de baas van het Indiase Tata Motors, eigenaar van Jaguar-Land Rover, de Britse premier Theresa May weten dat de automaker ook op lange termijn trouw blijft aan Groot-Brittannië en blijft investeren in de Britse fabrieken. Meer stukken over de aanstaande Britse uittreding uit de Europese Unie leest u op trouw.nl/brexit.

Lees ook: