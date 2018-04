AkzoNobels winstverhoging blijkt loze belofte

Het is de 'tegenwind' die maakt dat AkzoNobel een ambitieuze belofte (nog) niet kan nakomen. Het bedrijf deed de belofte van 'een forse verhoging van de winst' in april 2016 toen het een overnamebod van zijn Amerikaanse branchegenoot PPG had gekregen. De toenmalige Akzo-directie voelde niets voor een overname en kwam daarom zelf met alternatieven om zijn aandeelhouders te plezieren. Een deel van die aandeelhouders zag een verkoop aan PPG namelijk wel zitten.

De Akzo-leiding voerde die plannen uit. De chemiepoot is verkocht, de opbrengst gaat grotendeels naar de aandeelhouders, en het dividend is verhoogd. AkzoNobel saneerde driftig door (de verftak telt achthonderd werknemers minder dan een jaar geleden). Maar die ambitieuze belofte is nog niet waargemaakt.

Vorig jaar was het volgens bestuursvoorzitter Thierry Vanlancker 'tegenwind' waardoor een hogere winst uitbleef. Valutaschommelingen; hogere prijzen voor grondstoffen voor verf, zoals pigmenten, harsen en oplosmiddelen; de crisis in de scheepsbouw en de olie-industrie; productiestops in fabrieken én de orkaan Harvey in de Verenigde Staten. Het zat nogal tegen allemaal: een beloofde resultaatverbetering van 100 miljoen euro zat er in 2017 gewoon niet in.

Tegenwind

Tegenwind is er, zo bleek bij de presentatie van de resultaten in het eerste kwartaal, nog steeds. Valuta van landen waar AkzoNobel veel verven en lakken verkoopt, daalden flink in waarde vergeleken met de euro. De crisis in de scheepsbouw en de olie-industrie is nog niet voorbij. Pigmenten, oplosmiddelen en harsen zijn nog duurder geworden. Vandaar dat het weer niet lukte om de winst bij de verfpoot op te voeren. Sterker nog: die daalde van 126 miljoen (eerste kwartaal 2016) naar 119 miljoen (eerste kwartaal 2017) en dan moest AkzoNobel in 2016 ook nog 52 miljoen belasting aftikken. Dit jaar niet.

Bij de chemiepoot - verkocht aan de Amerikaanse investeerder KKR - steeg de nettowinst wel: van 114 naar 134 miljoen. Daarmee leverde de chemiepoot (kwartaalomzet 1,2 miljard, 9500 werknemers) meer winst op dan de verfpoot (omzet 2,1 miljard, 35.400 werknemers).

Heeft AkzoNobel vorig jaar in de hitte van de overnamestrijd een loze (winst)belofte gedaan? Vanlancker wees erop dat het eerste kwartaal van 2016 exceptioneel goed was en dat het lastig was dat resultaat te overtreffen. Dat AkzoNobel z'n prijzen voor verven en lakken gaat verhogen. En dat het winstdoel dat hij zich voor 2020 heeft gesteld, wordt gehaald. Of dat ook lukt bij aanhoudende tegenwind, zei hij er niet bij.