AkzoNobel zint op een strategie tegen de ongewenste aandacht van PPG

Ondertussen heeft de directie van het belaagde AkzoNobel vast een datum geprikt waarop zij de eigen toekomstplannen van het bedrijf bekend zal maken. Kern van die plannen is het afsplitsen van de chemietak.

In de optiek van de Akzo-leiding zijn de verftak en de chemiepoot los van elkaar beter af. Hoewel AkzoNobel in het gisteren uitgebrachte persbericht over de toekomstplannen het woord 'verkoop' niet noemde, ligt het voor de hand dat de chemiepoot van de hand wordt gedaan. Met de opbrengst - vermoedelijk tussen de 8 en 12 miljard euro - zou AkzoNobel dan een (of meerdere) verfconcern(s) kunnen kopen.

De afsplitsing zal flinke consequenties hebben voor het concern

Geen verrassing De stap van AkzoNobel komt niet als een verrassing. Bijna drie weken geleden kondigde bestuursvoorzitter Ton Büchner die al min of meer aan. Direct nadat hij een eerste bod van PPG had afgeslagen, zei hij een afsplitsing van de chemietak te onderzoeken. Een besluit daarover zou 'over enkele maanden' worden genomen, zei hij toen. Die periode is nu dus gereduceerd tot één maand. Op 19 april zal Büchner zijn plannen openbaren. De afsplitsing zal flinke consequenties hebben voor het concern. De chemietak was vorig jaar goed voor een omzet van 4,8 miljard euro, ongeveer een derde van AkzoNobels totale omzet. De poot is in Nederland goed vertegenwoordigd. In Groningen en Twente wint AkzoNobel al decennia zout dat in Farmsum (Delfzijl) en Hengelo wordt verwerkt - in Farmsum heeft concurrent PPG trouwens een fabriek voor silicapoeder staan. AkzoNobel heeft een grote vestiging in het Botlekgebied waar onder meer chloor wordt gemaakt. Verder zijn er kantoren en/of fabrieken in Westerlee/Heiligerlee, Deventer, Arnhem, Geleen en Herkenbosch. Akzo's chemietak produceert onder meer zout (Jozo), wegenzout, zout voor de productie van chloor, en ingrediënten voor voedingsmiddelen, asfalt en mortel. Een aantal groot­aan­deel­hou­ders wil dat hij met PPG gaat praten

Aantrekkelijk Of de aankondigde splitsing AkzoNobel aantrekkelijker of onaantrekkelijker maakt voor PPG is moeilijk te zeggen. PPG heeft een bod gedaan op heel AkzoNobel en volgens PPG-voorman Michael McGarry is Akzo's chemiepoot goed onder te brengen bij die van PPG. Maar PPG's chemiedivisie is niet groot meer; het bedrijf heeft zich de laatste jaren steeds meer toegelegd op verven en lakken. De verwachting is dan ook dat PPG de chemiepoot van AkzoNobel na een overname zal doorverkopen. Of PPG zijn overnamepoging doorzet, is nog ongewis. Büchner heeft twee biedingen van PPG afgewezen en deed datzelfde met een verzoek van McGarry om een gesprek. Anderzijds staat de Akzo-voorman wel onder druk. Een aantal grootaandeelhouders wil dat hij met PPG gaat praten. PPG's bod oogt voor aandeelhouders erg aantrekkelijk.

