AkzoNobel wint rechtszaak tegen opstandige aandeelhouders

Nadat de rechter AkzoNobel eerder vanavond op zo’n beetje alle fronten gelijk had gegeven, klonk er geen gejuich of een opgeluchte zucht. De Nederlandse verffabrikant weet dat het nog lang niet veilig is voor de jagende Amerikanen van PPG. De overnamestrijd gaat een nieuwe, nog onvriendelijkere fase in.

Dat terwijl het vorige week al leek alsof een vechtscheiding op de rol stond terwijl de geliefden nog met elkaar moeten trouwen. Akzo aan de ene kant en overnamekandidaat PPG en Angelsaksische aandeelhouders aan de andere bestookten elkaar onophoudelijk met verwijten en verdachtmakingen. Terwijl het juist de bedoeling is dat Akzo en de Amerikaanse verffabrikant PPG samen verder gaan.

Tenminste, dat willen PPG en een deel van de aandeelhouders. Akzo zelf wil dat niet. Daarom stapte de Amerikaanse aandeelhouder Elliott naar de Ondernemingskamer, gesteund door zes andere Angelsaksische beleggers. Volgens Elliott gaat Akzo niet over haar eigen toekomst. Wij zijn de eigenaren en dus de baas, zegt Elliott.

Activistische belegger

Dat wil de activistische belegger laten zien in een extra vergadering met maar één agendapunt: het ontslag van Akzo-topman Anthony Burgmans. Op zijn plaats moet een ‘onafhankelijke’ supercommissaris komen, iemand die wel enthousiast meewerkt aan een overname. De rechter van de Ondernemingskamer zag het anders. Het bestuur en de commissarissen van AkzoNobel gaan over de strategie, niet de aandeelhouders.

Of Akzo daarmee heeft gewonnen? Nee. PPG heeft meermaals laten weten dat het een vijandig bod niet schuwt. Dan moet het wel haast maken. Voor 1 juni moeten zij naar de Autoriteit Financiële Markten (AFM) stappen om daar een bindend biedingsbericht in te leveren. Doen zij dat niet, dan mogen de Amerikanen pas over een half jaar een nieuwe overnamepoging wagen. Maar ook al trekt PPG zich even terug, rustig zal het bij Akzo niet worden. Daarvoor zijn de verhoudingen met de aandeelhouders te zwaar beschadigd. Dat constateerde ook de rechter. Hij wil dat het Nederlandse bedrijf de relatie met de opstandige aandeelhouders hersteld. Hoe, dat laat hij aan Akzo zelf.

Stel dat PPG geen half jaar wil wachten en een vijandig bod doorzet, dan heeft het na goedkeuring van de AFM maximaal tien weken de tijd om aandeelhouders te verleiden hun belang te verkopen. De huidige koers van Akzo schommelt ergens rond de 75 en 80 euro per aandeel. PPG biedt 96,75 euro. Wellicht verhogen de Amerikanen het bod om twijfelende beleggers te overtuigen. Lukt het PPG om 90 tot 95 procent van de aandelen binnen te halen, dan is de vijandige overname geslaagd.

Of PPG dan de winnaar is? Dat zal pas later blijken. Vijandige overnames zijn riskant. PPG kan niet in de boeken kijken waardoor het bedrijf geen idee heeft op welke verborgen tegenvallers het moet rekenen. Dan is er nog de Europese Mededingingsautoriteit. Volgens PPG is er geen probleem, maar zonder boekenonderzoek is het lastiger in te schatten of kartelautoriteiten de overname goedkeuren. Ketst de overname af op mededingingsregels, dan is alle tijd, moeite en geld vergeefs geweest.

Voor Akzo bestaat het gevaar dat de vijandige overname verandert in een rancuneuze. Topman Michael McGarry van PPG heeft al gezegd dat er ‘bij een vijandige overname geen garanties zijn.’ Dat is een onverholen aankondiging van een soort bijltjesdag met alle gevolgen voor de werkgelegenheid en de aanwezigheid van een hoofdkantoor en researchafdelingen in Nederland.