AkzoNobel wijst PPG voor de derde keer de deur

AkzoNobel gaat daarmee in tegen druk van enkele aandeelhouders, waaronder Elliott Advisors en Causeway Capital Management, die wilden dat de twee in ieder geval om tafel zouden gaan. PPG bood in zijn laatste voorstel 96,75 euro per aandeel, omgerekend zo'n 27 miljard euro in totaal voor AkzoNobel.

Lees verder na de advertentie

Eerder zeiden de Amerikanen al, bij een afwijzing, een vijandelijke overname niet uit te sluiten. Daarbij stapt de jager direct naar de aandeelhouders zonder een akkoord met het bestuur van de over te nemen onderneming. PPG Industries was niet direct bereikbaar voor een reactie.

Diepte-analyse AkzoNobel houdt vertrouwen in de eigen strategie, zo benadrukte het in een verklaring. Daarbij wordt het bedrijf gesplitst en worden de uitkeringen aan aandeelhouders opgevoerd. De beslissing om het voorstel van PPG af te wijzen volgt na een diepte-analyse, waarbij de bestuurders en commissarissen van Akzo spraken met financiële en juridische adviseurs. Maar er is ook gesproken met topman Michael McGarry van PPG. Dat gesprek verliep ,,hartelijk en respectvol'', aldus Akzo-topman Ton Büchner.

Meerdere risico's Uiteindelijk kwam Akzo tot de conclusie dat er verschillende risico's aan de bieding zitten. Ook is het bod een onderwaardering van het bedrijf. Büchner wilde in een toelichting niet speculeren op eventuele vervolgstappen van PPG. Demissionair minister Henk Kamp van economische zaken zei vorige maand na het derde bod van PPG Industries dat hij een voorkeur houdt voor een onafhankelijk AkzoNobel. "Of het bod nou hoger of lager is, het maakt mijn standpunt niet anders'', zei Kamp over het nieuwe bod van PPG. "Het is belangrijk dat grote Nederlandse multinationals vanuit Nederland geleid blijven. Het is goed dat de leiding van AkzoNobel van plan is zelfstandig te blijven'', aldus Kamp tegenover BNR.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.