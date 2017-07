AkzoNobel is nog lang niet veilig voor aandeelhouder Elliott

Eind mei liep de overnamepoging van het Amerikaanse verfconcern PPG stuk op de top van AkzoNobel. De topmannen Anthony Burgmans en Ton Büchner willen liever zelfstandig verder. Zij knapten ook af op de agressieve manier waarop PPG probeerde AkzoNobel over te nemen.

Opnieuw eist de aandeelhouder een vergadering waar de positie van Burgmans aan de orde komt. Hij moet weg

Dat was nog niets vergeleken met de handelswijze van Elliott, destijds aandeelhouder met ongeveer 3 procent van de aandelen. Zij eisten dat AkzoNobel inging op het overnamebod van PPG en daagde het Nederlandse bedrijf zelfs voor de Ondernemingskamer in Amsterdam. Elliott eiste dat AkzoNobel een vergadering uitschreef waarbij aandeelhouders de voorzitter van de raad van commissarissen, Anthony Burgmans, weg konden stemmen. Burgmans is in de ogen van Elliott het grote kwaad dat dwars ligt bij de overname.

De rechter oordeelde dat niet de aandeelhouders, maar de leiding van AkzoNobel de koers van het bedrijf bepaalt. Een zware nederlaag dus voor Elliott en PPG. Als het Amerikaanse verfconcern AkzoNobel wilde overnemen, kon dat alleen nog op een vijandige manier, met alle risico’s van dien. PPG zag daarvan af en moet AkzoNobel nu tot december met rust laten.

Dat geldt niet voor Elliott. Zij strijden door om AkzoNobel op de knieën te dwingen. Dat begint met een kortgeding dat waarschijnlijk al deze maand voor de rechter komt. Opnieuw eist de activistische aandeelhouder een vergadering waar de positie van Burgmans aan de orde komt. Hij moet weg.

Vertrouwen verdwenen Dat vindt niet alleen Elliott, zegt Elliot, ook andere aandeelhouders zijn ontevreden. Aandeelhouders die gezamenlijk een derde van AkzoNobel in handen hebben, zijn ontevreden over het stuklopen van de overnamepoging. Ook is het vertrouwen in de top van AkzoNobel verdwenen. Investeerders die samen goed zijn voor 21 procent van de aandelen, willen af van de Nederlandse top, zo blijkt uit een rondgang van Elliott. AkzoNobel vertrouwt de innige relatie tussen PPG en Elliott niet Dat de activistische Amerikanen die geregeld worden aangeduid als roofkapitalisten of gieren hun aandelenpakket hebben vergroot tot bijna 10 procent, laat zien dat zij erop vertrouwen dat AkzoNobel alsnog wordt overgenomen. De koers van het Nederlandse bedrijf bewoog afgelopen maand rond de 77 euro. PPG bood in mei 96,75 euro per aandeel. Als PPG terugkomt met een vergelijkbaar bod, doet Elliott goede zaken. AkzoNobel vertrouwt de innige relatie tussen PPG en Elliott niet. Volgens de Nederlanders spelen de Amerikanen onder een hoedje. Dat zou blijken uit een eerder uitgelekte e-mail waarin beide bedrijven schreven over hoe zij Akzo wilden aanpakken. Het is in theorie ook mogelijk dat Elliott meer aandelen heeft gekocht omdat het blind vertrouwt op de strategie van een zelfstandig Akzo. Dat lijkt niet erg waarschijnlijk, gezien de voorgeschiedenis en de nieuwe stap naar de rechter. Lees ook: AkzoNobel wint rechtszaak tegen opstandige aandeelhouders Lees ook: Wie is de baas van AkzoNobel, de aandeelhouders of het bestuur?

