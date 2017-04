AkzoNobel houdt strijdbaar vast aan eigen pad

Het personeel van AkzoNobel bevindt zich in een staat van “opwinding en blijdschap” en heeft een “sterk gevoel van urgentie om het bedrijf sterker te maken”. De bestuurders “kennen AkzoNobel door en door en zijn de aangewezen personen het bedrijf naar een nieuwe groeifase te leiden”.

Het zijn enkele van de ronkende zinnen die Ton Buchner vanochtend vaak herhaalde om de kracht van AkzoNobel te benadrukken. Tijdens een ruim twee uur durende presentatie voor aandelenanalisten in Londen ontvouwde de AkzoNobel-topman zijn ambitieuze doelstellingen voor de toekomst. De chemietak wordt verkocht, aandeelhouders wordt miljarden aan dividend in het vooruitzicht gesteld en omzet en winst van AkzoNobel zullen de komende jaren versneld groeien.

De chemietak kan volgens analisten 8 miljard opbrengen. De dochter krijgt of een zelfstandige beursnotering, of wordt in zijn geheel aan een andere partij verkocht. De aandeelhouders ontvangen het grootste deel van deze miljardenopbrengst op hun rekening. In november komt met een superdividend van 1 miljard euro al een eerste betaling.

Tijdens zijn presentatie refereerde Buchner in het geheel niet aan zijn Amerikaanse belager. Hij benadrukte daarentegen dat de verkoop van de chemietak, goed voor een derde van de totale omzet van AkzoNobel van 15 miljard euro, “het logische gevolg” is van de aanscherping van de strategie die in 2012 is ingezet. Tot enkele maanden geleden beweerde Buchner juist altijd dat verkoop van de chemiedivisie niet aan de orde was.

Zonder dat Buchner het toe wilde geven, lijkt de strategische omwenteling vooral veroorzaakt door het bod dat de Amerikaanse verffabrikant PPG vorige maand op AkzoNobel heeft uitgebracht. PPG wil voor AkzoNobel aanzienlijk meer betalen dan het nu op de beurs waard is. AkzoNobel heeft PPG echter de deur gewezen en benadrukt dat een zelfstandig voortbestaan beter is voor de aandeelhouders, voor het personeel en de klanten.

Afsplitsing

Na de afsplitsing kan AkzoNobel zich volledig richten op de productie van verven (zoals Sikkens, Flexa en Ceta Bever) en speciale lakken, net als PPG (Rambo, Histor, Sigma) nu al doet. Voor de komende jaren verwacht Buchner dat AkzoNobel in deze activiteiten sneller groeit dan het gemiddelde van de markt, terwijl dit de afgelopen jaren net andersom was. In combinatie met kostenbesparingen ligt een versnelling van de winst volgens Buchner in het verschiet.

De ambitieuze doelstellingen en het miljardendividend moeten de zittende aandeelhouders overtuigen om hun aandelen maar niet aan PPG te verkopen. De reactie op de nieuwe plannen was gisteren echter maar lauw. Op de beurs bleef de koers van het aandeel AkzoNobel nagenoeg onveranderd op 78,40 euro. PPG biedt 90 euro per aandeel.

De terughoudendheid onder aandeelhouders en analisten blijkt niet alleen uit de flauwe koersbeweging. Een vertegenwoordiger van de activistische aandeelhouder Elliott, dat 3,5 procent in AkzoNobel bezit, verweet Buchner dat hij geen vergelijking durfde te maken tussen de eigen plannen en die van PPG. Elliott eist dat AkzoNobel met PPG om de tafel gaat zitten en wil een bijzondere aandeelhoudersvergadering organiseren waar kan worden gestemd over het wegsturen van president-commissaris Antony Burgmans. Door de deur voor PPG dicht te houden, zou Burgmans zijn bestuurlijke taken volgens Elliott verzaken.

Analist Nathalie Debruyne van Degroof Petercam is positief over de ambitieuze doelstellingen die AkzoNobel presenteert, maar denkt dat het niet genoeg is om PPG op afstand te houden. “Zelfstandig zal AkzoNobel ook op de langere termijn zijn aandeelhouders niet zoveel kunnen bieden als de prijs die PPG nu wil betalen.”